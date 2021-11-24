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تنصح NOVONIX Limited ASX:NVX (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) بأن وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم انضمت أمس إلى NOVONIX ، جنبًا إلى جنب مع المسؤولين الفيدراليين والولائيين والمحليين ، للاحتفال بافتتاح منشأتنا الجديدة. في تشاتانوغا.

ستنتج المنشأة الجديدة مواد أنود عالية النقاء وعالية الاتساق المطلوبة للبطاريات طويلة العمر ، خاصة للسيارات الكهربائية وتطبيقات التخزين المماثلة.

أعلنت شركة NOVONIX Limited عن استحواذها على منشأة Chattanooga في ولاية تينيسي ، والمعروفة الآن باسم NOVONIX Riverside Facility ، في 23 يونيو 2021.


نبذة عن NOVONIX Ltd

NOVONIX Limited ASX:NVX FRA:GC3 OTCMKTS:NVNXF هي مطور ومورد متكامل للمواد والمعدات والخدمات عالية الأداء لصناعة بطاريات الليثيوم أيون العالمية مع عمليات في الولايات المتحدة وكندا والمبيعات في أكثر من 14 دولة. تتمثل مهمة NOVONIX في دعم النشر العالمي لتقنيات بطاريات الليثيوم أيون لمستقبل طاقة أنظف.

  

الإتصال بنا

علاقات المستثمرين
إيان بيمبرتون
هاتف: 576-256402 61
البريد الإلكتروني: ir@novonixgroup.com



Link: NVX: الافتتاح الرسمي للاتحاد الأفريقي لمنشأة NOVONIX Riverside


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