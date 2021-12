شاهد بلغة أخرى



جمعت Tamboran Resources Limited ASX:TBN ما يقرب من 35 مليون دولار من خلال اكتتاب خاص ("تنسيب") مدعومًا باستثمار قدره 20 مليون دولار من Bryan Sheffield ، وهو مستثمر أمريكي استراتيجي ، وبدعم من المساهمين الحاليين.سيتم استخدام الأموال لتسريع تسويق EP 136 ولأغراض رأس المال العامل مع توقع نتائج اختبار التدفق الأولي لبئرين أفقيين في EP 161 قبل نهاية عام 2021.قال المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة Tamboran Resources Limited ASX:TBN: جويل ريدل:"يسعدنا أن نرحب ببراين شيفيلد كمستثمر استراتيجي ومساهم كبير في تامبوران."يتمتع برايان شيفيلد بخبرة استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة غير التقليدية بالولايات المتحدة. وقد شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Parsley Energy Inc. ، وهي شركة مستقلة رئيسية لإنتاج النفط والغاز غير التقليدي في حوض بيرميان ، تكساس. تم الاستحواذ على شركة Parsley Energy بواسطة شركة بايونير للموارد الطبيعية في يناير 2021 مقابل 7.3 مليار دولار أمريكي."هذا وقت مثير بالنسبة إلى Tamboran حيث نكمل حملتنا لحفر بئرين أفقيين 2021 مع شريكنا في المشروع المشترك Santos QNT Pty Ltd (" Santos ") في EP 161. تم اختباره قبل نهاية CY2021."يتم دمج الدروس المستفادة من حملة 2021 في التخطيط لبرنامج الحفر الذي يتم تشغيله عام 2022 ، والذي سيشمل بئر Maverick 1H في EP 136 ، الموجود داخل Core Beetaloo."قال بريان شيفيلد: "يحتوي حوض بيتالو الفرعي على عدد من العناصر الرئيسية للعب الصخري ذي المستوى العالمي. يمتاز الصخر الزيتي منتصف فيلكيري بمدى جوي كبير وسمك وافر وجودة صخرية رائعة. أنا متحمس لأن أكون جزءًا من قصة تامبوران ".تفاصيل التنسيبأكملت Tamboran اكتتاب 94،498،961 سهمًا عاديًا بسعر 0.37 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي ، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 3 ٪ على متوسط السعر المرجح لحجم التداول لمدة سبعة أيام وخصم 3.9 ٪ عن سعر الإغلاق الأخير ، مما رفع ما يقرب من 35 مليون دولار. اكتتب بريان شيفيلد 54.054.054 سهم عادي مقابل 20 مليون دولار. بما في ذلك مقتنياته الحالية البالغة 1.2 مليون سهم ، سيكون مساهمًا كبيرًا بحوالي 7.4 ٪ من إجمالي رأس المال العادي الصادر في Tamboran. تم شراء رصيد أسهم الطرح ، والذي يتكون من 40،444،907 سهم عادي ، بشكل أساسي من قبل المساهمين المؤسسيين الحاليين. سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها لتسريع برنامج العمل CY2022 EP 136 ولأغراض رأس المال العامل. بعد الطرح ، سيكون إجمالي عدد الأسهم العادية عند الإصدار 747،359،518 سهم.سيتم إصدار أسهم الطرح باستخدام قدرة الاكتتاب الحالية للشركة بموجب قاعدة ASX للإدراج 7.1 وستكون مرتبة بالتساوي مع الأسهم العادية الحالية. عملت MST Financial كمدير الاكتتاب ومدير الطرح الوحيد.لعرض الجدول الزمني لتخصيص المشاركة ، يرجى زيارة:نبذة عن Tamboran Resources LimitedTamboran Resources Ltd ASX:TBN هي شركة غاز طبيعي تعتزم لعب دور بناء في انتقال الطاقة العالمي نحو مستقبل منخفض الكربون من خلال تطوير موارد غاز طبيعي غير تقليدية منخفضة ثاني أكسيد الكربون في حوض Beetaloo الفرعي داخل حوض McArthur الكبير في الإقليم الشمالي لأستراليا. الأصول الرئيسية لشركة Tamboran هي حصة تشغيل بنسبة 25 ٪ في 161 EP و 100 ٪ في EP 136 و EP 143 و EP (A) 197 التي تقع في حوض Beetaloo الفرعي.