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أعلنت شركة Bluechiip Limited ASX:BCT (FRA:1BL) ، الشركة الرائدة في تطوير حلول متقدمة لإدارة العينات للبيئات القاسية ، اليوم عن التسجيل الأخير لمركبات Bluechiip المبردة ذات العلامات التجارية لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية) واستلامها من الاتحاد الأوروبي. شهادة CE IVD.تمكّن هذه الشهادات المهمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشركة من البيع مباشرة في هذه الميزانيات المستهدفة الرئيسية.أطلقت الشركة الآن على مستوى العالم خط إنتاج حلول إدارة العينات الممكّنة بتقنية Bluechiip ، بما في ذلك المواد الاستهلاكية للتخزين ، والقارئات ، وبرامج إدارة عينات التدفق (TM).تخطط الشركة لتسويق وبيع خط إنتاج Bluechiip-Enabled مباشرة في أمريكا الشمالية وأستراليا / نيوزيلندا ومن خلال شركاء التوزيع عبر أسواق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.ووصف أندرو ماكليلان ، العضو المنتدب لشركة Bluechiip ، الإعلان بأنه مثير للغاية لشركة Bluechiip."الشهادة مهمة ؛ على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية ، عملنا وحصلنا على شهادة نظام إدارة الجودة ISO9001 لدينا والتي بموجبه قمنا بالتحقق من صحة جميع منتجاتنا. يعني تسجيل FDA وشهادة CE IVD أنه يمكننا البيع مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكذلك في أوروبا ومنطقة آسيا / المحيط الهادئ.إطلاق المنتج يضع Bluechiip في وضع يسمح له بتسويق مجموعة كاملة من المنتجات ذات العلامات التجارية Bluechiip للعملاء النهائيين. نحن الآن نتحدث مباشرة مع العملاء النهائيين في مجال البنوك الحيوية ، والبحوث ، والتجارب السريرية ، وشركات الأدوية عبر مجال علوم الحياة. الأهم من ذلك ، يمكننا الآن تقديم أجهزة قراءة مخصصة وبرامج وعينات مستهلكة للتخزين.لقد أطلقنا أيضًا حملة تسويقية ، بما في ذلك تحديث موقعنا على الويب. لدى Bluechiip الآن كتالوج كامل للمنتجات ، بما في ذلك مجموعة من الملحقات والقارئات والمواد الاستهلاكية ، مدعومة بالبرامج المناسبة. لقد قللنا من مخاطر العمل ونتحكم في مستقبلنا.الأهم من ذلك بالنسبة لعملائنا النهائيين ، نحن نركز على إعادة تعريف الجودة ، وزيادة الإنتاجية وفي نهاية اليوم توفير الثقة في كل عينة وقد تلقينا بالفعل الطلبات وقمنا بالتركيبات خلال الشهرين الماضيين في أوروبا وأستراليا ونتطلع إلى الأمام لتوسيع قاعدة عملائنا خاصة في أمريكا الشمالية.وقال ماكليلان إن شركة Bluechiip تركز على منتجاتها المباشرة في السوق مع الاستمرار في العمل مع شركاء الشركة ، بما في ذلك FujiFilm Industries Irvine Scientific (FISI) ، بالإضافة إلى شركاء محتملين آخرين لتوسيع تطبيق تقنية Bluechiip عبر أسواق متعددة.نبذة عن Bluechiip Limitedتدرك Bluechiip Limited ASX:BCT أن كل عينة - الخلايا الجذعية والدم والبويضات والحيوانات المنوية والعينات الحيوية الأخرى - أمر بالغ الأهمية ، لذلك هدفنا هو إدارة كل عينة بأفضل جودة بأكثر الطرق فعالية. حل Bluechiip للإدارة المتقدمة هو الحل الوحيد الذي يوفر درجة حرارة العينة مع معرف في البيئات المبردة إلى. والأهم من ذلك ، أن هذا يمنح الثقة في كل عينة.تقنية Bluechiip الفريدة الحاصلة على براءة اختراع هي حل تتبع لاسلكي قائم على MEMS ولا يحتوي على إلكترونيات. إنه يمثل تغييراً في الأجيال من طرق التتبع الحالية مثل الملصقات (المكتوبة بخط اليد والمطبوعة مسبقًا) ، والرموز الشريطية (الخطية والثنائية الأبعاد) ، وتحديد الترددات الراديوية. يتم تضمين علامات Bluechiip أو تصنيعها في منتجات التخزين مثل القوارير أو الأكياس. يمكن التعرف على كل منتج بسهولة ، ويتم الكشف عن المعلومات الهامة مثل درجة حرارة العينة بواسطة القراء وتخزينها في برنامج Bluechiip. بالإضافة إلى العمل في درجات الحرارة القصوى ، يمكن أن ينجو حل Bluechiip (R) المتقدم لإدارة العينات من التعقيم وتعقيم أشعة جاما والترطيب والطرد المركزي والتخزين المبرد والصقيع.تكنولوجيا Bluechiip لها تطبيقات في الرعاية الصحية ، بما في ذلك في مرافق التخزين المبردة (البنوك الحيوية والمستودعات الحيوية) ، وعلم الأمراض ، والتجارب السريرية والطب الشرعي. تشمل الأسواق الرئيسية الأخرى الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد / سلسلة التوريد ، والأمن / الدفاع ، والصناعة / التصنيع ، والفضاء / الطيران.Bluechiip: توفير الثقة في كل عينة.

الإتصال بنا Corporate enquiries

Andrew McLellan

Managing Director - CEO

Ph: +61-457-823-470

andrew.mclellan@bluechiip.com



Media

Richard Allen

Ph: +61-3-9915-6341

Oxygen Financial PR

richard@oxygenpr.com.au Corporate enquiriesAndrew McLellanManaging Director - CEOPh: +61-457-823-470andrew.mclellan@bluechiip.comMediaRichard AllenPh: +61-3-9915-6341Oxygen Financial PRrichard@oxygenpr.com.au