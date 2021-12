شاهد بلغة أخرى



ذكرت Empire Energy Group Ltd ASX:EEG (OTCMKTS:EEGUF) أن حفر القسم الرأسي Carpentaria-2 بواسطة Silver City Rig 40 قد اكتمل بأمان وكفاءة على عمق 1،835 متر.واجه البئر صخور غازية غنية بالسوائل السميكة عبر مناطق الدفع الأربعة المكدسة لتكوين Velkerri مع عروض غاز قوية عبر التكوينات المستهدفة ونزيف الغاز الحي من العينات الأساسية.يشير تفسير سجل الآبار إلى وجود ارتباط قوي في سمك وخصائص الصخور لأهداف الصخر الزيتي المكدس بموقع Carpentaria-1.الصخور المستهدفة أعمق 240 مترًا تقريبًا من كاربنتاريا -1 وهي متوافقة مع تفسير الزلازل قبل الحفر.تم الانتهاء من الاستحواذ الزلزالي Infill 2D في EP187 بأمان مع بدء المعالجة والتفسير قريبًا.بدأت Empire حفر القسم الأفقي Carpentaria-2H مستهدفًا صخر الفيلكيري الأوسط.سيتم إعداد تقرير موارد مستقل محدث من قبل Netherland و Sewell and Associates يتضمن نتائج سجل Carpentaria-2 والبيانات الأساسية.تعليقات من المدير الإداري أليكس أندروود: "فريق إدارة Empire مسرور بالنتائج المؤقتة لتقييم الحفر والتشكيل للقسم الرأسي Carpentaria-2. تعزز النتائج نمذجة الاستمرارية القوية للصخور الصخرية المستهدفة بالسوائل الغنية بالغاز في Velkerri مع تطابق قوي مع موقع Carpentaria-1 على بعد 11 كم ، وإن كان أعمق 240 مترًا في Carpentaria-2. من المرجح أن تدعم زيادة العمق معدلات التدفق المتزايدة مع الحفاظ على ميزة التكلفة على الحفر الأعمق. شهدنا نزيفًا للغاز الحي في العينات الأساسية للجدار الجانبي التي قطعناها من الصخور المستهدفة بشكل أكبر تعزيز وجهة نظرنا بأنه يمكن تحقيق معدلات إنتاج قوية بمجرد أن نبدأ اختبار التدفق. لقد بدأنا حفر القسم الأفقي من Carpentaria-2H ، أول بئر أفقي على الإطلاق ، مستهدفًا الصخر الزيتي Velkerri B ، والذي كان أقوى مساهم في إنتاج الغاز في أربعة تشكيلات مستهدفة في اختبار التدفق العمودي Carpentaria-1. النشاط قوي عبر الحوض. الأصل و أعلن شريك فالكون للنفط والغاز في المشروع المشترك مؤخرًا عن نتائج مشجعة في بئر Velkerri-76 الذي يستهدف نفس نافذة الغاز الغنية بالسوائل من صخر Velkerri الموجود في EP187. أكملت سانتوس وشريكتها تامبوران في المشروع المشترك مؤخرًا حفر بئرين أفقيين في الكتلة المجاورة لـ EP187 وبدأ تحفيز الكسر ، مع توقع نتائج اختبار التدفق الأولي بحلول نهاية تقويم عام 2021. الإصدار الأخير لخطة البنية التحتية للغاز الوطنية للحكومة الفيدرالية و يوضح إطار عمل الاستثمار في البنية التحتية للغاز في المستقبل أهمية حوض بيتالو في توفير أمن الطاقة لأستراليا في السنوات المقبلة ".ملخص حفر القسم العمودي Carpentaria-2أكد تسجيل قاع البئر أن عمق وسمك طبقية البئر العمودي Carpentaria-2 تم تصميمهما على النحو النموذجي.تُظهر سجلات الطين ارتفاع قراءات كروماتوغرافيا الغاز والغاز التي تشير إلى تكوين غاز رطب يتوافق مع البئر الرأسي Carpentaria-1 على بعد 11 كم.تم تشغيل برنامج سلكي واسع النطاق بنجاح بما في ذلك 50 قلبًا دوارًا جانبيًا يتم إرسالها إلى شركة WD von Gonten and Co للتحليل الفيزيائي الصخري. لوحظ وجود غاز ينزف من عينات لُب جدار جانبي مغمورة في الماء عند وصولها إلى السطح ، وهي علامة موجبة لإنتاجية الصخر الزيتي المستهدف. يتوفر مقطع فيديو لهذه الملاحظة على موقع Empire.كانت معدلات اختراق الحفر من بين أسرع المعدلات التي شوهدت في حوض Beetaloo الفرعي حتى الآن ، مع استخدام مثقاب واحد فقط في كل قسم. وهذا يبشر بالخير لوتيرة الحفر المتوقعة والتكلفة في سيناريوهات التنمية المستقبلية.سيتم تحليل السجل والبيانات الأساسية التي تم جمعها أثناء تقييم التكوين من قبل خبراء Empire التقنيين ، وبعد ذلك سيتم إجراء تقييم مستقل ومحدّث للموارد بتكليف من Netherland و Sewell and Associates. نتوقع مشاركة نتائج تقييمهم في الربع الأول من عام 2022.Carpentaria-2H اختيار الهدف الأفقيستقوم Empire الآن بحفر القسم الأفقي من Carpentaria-2H مستهدفًا وسط Velkerri B Shale.أنتجت جميع المناطق المستهدفة الأربعة للصخر الزيتي Velkerri ، وهي Velkerri A و Intra A / B و B و C ، الغاز إلى السطح أثناء اختبار التدفق الرأسي لبئر Carpentaria-1.قدم الصخر الزيتي B أعلى نسبة من إنتاج الغاز أثناء اختبار التدفق ، ومساهمة منخفضة نسبيًا لتدفق المياه العكسية.اتساق الصخر الزيتي بين Carpentaria-1 و Carpentaria-2H ، جنبًا إلى جنب مع زيادة العمق ، أعطى فريق Empire الفني الثقة لاختيار B Shale كأول هدف للحفر التقييمي الأفقي.بعد حفر وتغليف وتدعيم المقطع الأفقي في الأسابيع المقبلة ، ستعلق Empire البئر خلال الموسم الرطب.ستستمر الاستعدادات لتحفيز الكسور واختبار التدفق للقسم الأفقي خلال الموسم الرطب ، مع توقع استئناف العمليات في أوائل الربع الثاني من عام 2022. وستقوم Empire بتحديث المساهمين مع تقدم مرحلة الحفر الأفقي.* لمشاهدة الجداول والأشكال يرجى زيارة: https://abnnewswire.net/lnk/75FKYAEH نبذة عن Empire Energy Group Ltdتمتلك Empire Energy ASX:EEG (OTCMKTS:EEGUF) أكثر من 14.5 مليون فدان من مساكن الاستكشاف المرتقبة للغاية في حوضي McArthur و Beetaloo في الإقليم الشمالي. يوضح العمل الذي قامت به الشركة منذ عام 2010 أن حوض الترسيب الشرقي لحوض ماك آرثر ، والذي تمتلك الشركة 80٪ منه ، لديه إمكانات كبيرة للغاية من الهيدروكربونات التقليدية وغير التقليدية. قام حوض Beetaloo الفرعي ، الذي تحتل فيه Empire بمكانة كبيرة ، بتقييم أحجام الهيدروكربونات ذات المستوى العالمي بشكل مستقل مع زيادة كبيرة في النشاط الصناعي الجاري لتقييم الاكتشافات الكبيرة التي تم التوصل إليها بالفعل من قبل مشغلي النفط والغاز الأستراليين الرئيسيين.Empire Energy هي شركة منتجة للنفط والغاز التقليدي لديها خبرة في منطقة أبالاتشيا (نيويورك وبنسلفانيا). تعمل Empire بنجاح في تطوير وإنتاج النفط والغاز منذ عام 2006.