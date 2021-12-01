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أكمل منتج الليثيوم الصاعد Sayona Mining Limited ASX:SYA (FRA:DML) (OTCMKTS:SYAXF) برنامج حفر جديد في مشروع أوثير الليثيوم ، مع النتائج التي عززت ثقة الشركة في جودة قاعدة موارد الليثيوم في مشروع كيبيك.يسلط الضوء- تم الانتهاء من 25 حفرة حفر في مشروع أوثير الليثيوم ، كيبيك ، مع النتائج بما في ذلك 9 م @ 1.46٪ Li2O ؛ تم تحديد تمعدن الليثيوم بيغماتيت غرب الموارد ومنطقة التعدين المخطط لها- تم الانتهاء من 3 فتحات متابعة إضافية لملء تمعدنات جديدة ، مع انتظار نتائج الفحص- يبني الحفر الثقة في الجودة وإمكانية التوسع في قاعدة موارد الليثيوم في أوثير- تمت ترقية Sayona إلى مؤشر MSCI العالمي لرأس المال الصغير اعتبارًا من 30 نوفمبر ، مما يساعد على توعية المستثمرين المؤسسيين العالميين وسط زيادة الطلب على الليثيوم في أمريكا الشمالية.تم تنفيذ برنامج حفر ماسي مكون من 25 حفرة و 3،908 م مع تلقي نتائج أول 22 حفرة. تم إجراء الحفر بواسطة Les Forages Pikogan ، وهو عضو في مجتمع Algonquin Abitibiwinni في Pikogan (First Nation Abitibiwinni) ، مما يدل على التزام سايونا تجاه مجتمع الأمم الأولى.قام Drillhole AL-21-14 ، الذي يقع على بعد 250 مترًا غرب مورد أوثير وحفرة مفتوحة محتملة ، بإعادة بيغماتيت سبودومين مقايسة 9 م @ 1.46٪ Li2O من عمق 144.9 م. تم الانتهاء من ثلاثة ثقوب إضافية لملء هذه المنطقة الجديدة من التمعدن ، مع انتظار نتائج الفحص.وفي ترحيبه بالنتائج ، قال المدير العام لشركة Sayona ، بريت لينش: "لقد شجعتنا هذه الجولة الأخيرة من التنقيب في أوثير ، والتي تظهر إمكانية التوسع في الموارد في هذا المشروع الرئيسي."مع التخطيط لحفر استكشافي إضافي عبر مشاريعنا في كيبيك في العام المقبل ، نتطلع إلى زيادة قاعدة أصولنا من الليثيوم لدعم حملة أمريكا الشمالية المتسارعة لإزالة الكربون."بلغت حملة الحفر للمرحلة الأولى 2021 المكتملة في أوثير 25 حفرة بطول 3990 مترًا ، مع استهداف خمس مناطق. يتم عرض أطواق الحفر في الشكل أدناه وتداخلات الليثيوم مفصلة في الجدول 1 *.في الهدف Authier Footwall Dyke ، تم حفر ثقوب AL-21-001 حتى AL-21-008 لاختبار بيغماتيت السور تحت منطقة الموارد. تم حفر هذه الثقوب من خلال غلاف المورد ، متقاطعة التمعدن المتوقع داخل سد أوثير الرئيسي ، ولكنها حددت فقط بيغماتيت ضعيف النمو أو غائب في موضع جدار القدم المستهدف.في هدف أوثير نورث ، تم الانتهاء من ثلاثة ثقوب تتألف من AL-21-010 حتى AL-21-012 وتقاطع البغماتيت مع أقصى تقاطع للمعادن 2.5 م @ 0.66٪ Li2O من عمق 83.1 م عند الفتحة AL-21- 011. على الرغم من انخفاض الدرجة ، فإن هذه النتيجة هي أول دليل على وجود بيغماتيت معادن الليثيوم في هذه المنطقة من عقد الإيجار ، على بعد 200 متر شمال غرب منطقة الموارد وتتطلب مزيدًا من الحفر للمتابعة.تم تأجيل حفر أربعة من الحفر المخطط لها لاختبار الامتداد الغربي للبيجماتيت الشمالي إلى الشتاء بسبب مشاكل الوصول المتعلقة بالظروف الرطبة.Hole AL-21-14 ، الذي يقع على بعد 250 مترًا غرب الحفرة المفتوحة المخطط لها بواسطة أوثير ، أعاد بيغماتيت الإسبودومين مقايسة 9 م @ 1.46٪ Li2O من عمق 144 م. تم استكمال ثلاثة ثقوب إضافية ، AL-21-023 إلى AL-21-025 لاحقًا لحشو هذه المنطقة الجديدة من التمعدن. نتائج فحوصات هذه الثقوب معلقة.لوحظ أثناء التسجيل أنه تم تحديد بيغماتيت الإسبودومين في اثنين من نوى الحفر (انظر الجدول 1 *). يعتبر التمعدن في AL-21-014 مشجعًا لأنه أول تمعدن تم تحديده إلى الغرب من صدع Beaver ، وهو هيكل اتجاه شمالي شرقي يقطع ويزيح منطقة الموارد الغربية.بمجرد تلقي جميع النتائج ، سيتم التخطيط لمزيد من الحفر لتحديد ما إذا كان يمكن تحديد التمعدن المتسق لتقييم الموارد.إلى الشرق من المورد ، تتقاطع الثقوب AL-21-17 و AL-21-018 مع حاجز بيغماتيت رئيسي يصل سمكه إلى 40 مترًا. عادت هذه أفضل نتيجة من 3.4m @ 1.02٪ Li2O من عمق 37.9 م في حفرة AL-21-017 ، مما يشير إلى بيغماتيت معدني أضيق عند مستويات ضحلة إلى الشرق من الحفرة المفتوحة المخطط لها.ثقوب AL-21-019 إلى AL-21-022 في أهداف الغرب الأقصى والشمال الأقصى لم تتقاطع مع أي تمعدن كبير.عمل إضافيسيتم التخطيط لمتابعة الحفر في أوتيير بعد استلام نتائج الفحص ، مع أولوية العمل بما في ذلك:- تقديرات الموارد المحدثة.- دراسة جدوى نهائية محدثة. و- تكامل البيانات الجديدة مع مركز Sayonaes Abitibi الليثيوم.يضيف العمل الإضافي المخطط له في أوثير إلى عمليات الاستكشاف المخطط لها للعام المقبل في مشاريع الليثيوم الأخرى للشركة في كيبيك ، بما في ذلك مشروعي موبلان والليثيوم في أمريكا الشمالية اللذين تم الاستحواذ عليهما مؤخرًا.الترقية إلى مؤشر MSCI العالمي لرؤوس الأموال الصغيرةأعلنت شركة MSCI Inc. ومقرها الولايات المتحدة عن ترقية Sayona إلى مؤشر MSCI العالمي لرأس المال الصغير ، وإغلاق العمل الفعلي في 30 نوفمبر 2021.يأتي هذا العرض بعد فترة من النمو القوي في القيمة السوقية لشركة Sayona ، على خلفية التوسع الناجح للشركة في كيبيك لبناء قاعدة أصول الليثيوم الرائدة في أمريكا الشمالية.مؤشر MSCI العالمي لرؤوس الأموال الصغيرة (بالدولار الأمريكي) يجسد تمثيل الشركات الصغيرة عبر 23 سوقًا متقدمًا ، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.مع وجود 4،419 عضوًا في أكتوبر 2021 ، يغطي المؤشر حوالي 14٪ من القيمة السوقية الحرة المعدلة حسب التعويم في كل دولة.من المتوقع أن يؤدي إدراج Sayona في المؤشر إلى زيادة الاهتمام من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين ، ولا سيما من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.* لمشاهدة الجداول والأشكال يرجى زيارة:نبذة عن Sayona Mining LtdSayona Mining Limited ASX:SYA (OTCMKTS:SYAXF) هي شركة أسترالية مدرجة في قائمة ASX (SYA) تركز على توريد وتطوير المواد الخام اللازمة لبناء بطاريات أيونات الليثيوم لاستخدامها في قطاعات التكنولوجيا الجديدة والصديقة للبيئة سريعة النمو. . تمتلك الشركة مشاريع الليثيوم في كيبيك وكندا وغرب أستراليا.يرجى زيارتنا على www.sayonamining.com.au

الإتصال بنا Brett Lynch

Managing Director

Phone: +61 (7) 3369 7058

Email: info@sayonamining.com.au Brett LynchManaging DirectorPhone: +61 (7) 3369 7058Email: info@sayonamining.com.au