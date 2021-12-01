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انضم إليس مارتن لإجراء محادثة مع كلوديا تورنكويست ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kodiak Copper Corp أكثر أصول Kodiak Copper تقدمًا هو مشروع MPD النحاسي والذهبي السماقي في حوض كويسنيل الغزير في جنوب كولومبيا البريطانية ، كندا ، حيث قامت الشركة في عام 2020 باكتشاف عالي الجودة في منطقة البوابة ، وهو جزء من منطقة نحاسية- مظروف غني بالذهب بحجم كبير. تمتلك Kodiak أيضًا مشروع Mohave للنحاس والموليبدينوم والفضة السماقي في ولاية أريزونا ، بالقرب من منجم بغداد ذي المستوى العالمي. تم حفر كل من مشروعي البورفير في Kodiak تاريخيًا وتقديم اكتشافات معدنية معروفة مع القدرة على الاحتفاظ برواسب كبيرة الحجم.رئيس الشركة هو كريس تايلور ، الرئيس التنفيذي لشركة شقيقة غزيرة في مجال الذهب ، Great Bear Resources.السيدة Tornquist هي المدير العام السابق لشركة Rio Tinto حيث تعمل في عمليات النحاس والماس. كما شغلت منصب نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لشركة البث المباشر Sandstorm Gold. وهي مديرة شركة Silver One Resources والمديرة السابقة لشركة Kennady Diamonds ، حيث قادت عملية بيع الشركة بقيمة 176 مليون دولار إلى مقاطعة ماونتن.للاستماع إلى المقابلة ، يرجى زيارة:نبذة عن Kodiak Copper Corp.تركز شركة Kodiak Copper Corp. (CVE:KDK) (OTCMKTS: KDKCF) على محفظتها من مشاريع البورفير النحاسية المملوكة بنسبة 100٪ في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.أكثر أصول الشركة تقدمًا هو مشروع MPD النحاسي والذهبي السماقي في حوض كويسنيل الغزير في جنوب كولومبيا البريطانية ، كندا ، حيث قامت الشركة في عام 2020 باكتشاف عالي الجودة في منطقة البوابة ، وهي جزء من منطقة نحاسية- ظرف غني بالذهب بحجم كبير.تمتلك Kodiak أيضًا مشروع Mohave للنحاس والموليبدينوم والفضة السماقي في أريزونا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، بالقرب من منجم بغداد العالمي. تم حفر كل من مشروعي البورفير في Kodiak تاريخيًا وتقديم اكتشافات معدنية معروفة مع القدرة على الاحتفاظ برواسب كبيرة الحجم.يستضيف مشروع الماس Kahuna التابع للشركة في نونافوت ، كندا ، مصدر ماسي عالي الجودة بالقرب من السطح والعديد من أهداف أنابيب الكمبرلايت. Kodiak تدرس الخيارات الإستراتيجية لمشروع Kahuna.

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Suite 1020 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC

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Email: ir@kodiakcoppercorp.com

Tel: 604-646-8351

Nancy Curry Kodiak Copper Corp.Suite 1020 - 800 West Pender StreetVancouver, BCCanada V6C 2V6Email: ir@kodiakcoppercorp.comTel: 604-646-8351Nancy Curry