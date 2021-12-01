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يسر Wiluna Mining Corporation Limited ASX:WMC (FRA:NZ3) (OTCMKTS:WMXCF) تقديم عرض تقديمي سيقدمه الرئيس التنفيذي للشركة السيد ميلان جيركوفيتش في مؤتمر المناجم والمال - لندن ، يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2021 .لمشاهدة العرض التقديمي ، يرجى زيارة:نبذة عن Wiluna Mining Corporation LtdWiluna Mining Corporation ASX:WMC (OTCMKTS:WMXCF) هي شركة تعدين ذهب مقرها بيرث ، مدرجة في ASX وتسيطر على أكثر من 1600 كيلومتر مربع من Yilgarn Craton في Northern Goldfields of WA. تتمتع Yilgarn Craton بهبة تاريخية وحالية من الذهب تزيد عن 380 مليون أوقية ، مما يجعلها واحدة من أكثر مناطق الذهب غزارة في العالم. تمتلك الشركة 100٪ من شركة Wiluna Gold Operation التي لديها مورد محدد يبلغ 8.04 مليون أونصة عند 1.67 جرام / طن. في مايو 2019 ، تولى فريق إداري جديد من ذوي المهارات العالية السيطرة على الشركة بخطة واضحة للاستفادة من إمكانات Wiluna Gold Operation التي تقدر بملايين الأوقية.

الإتصال بنا Milan Jerkovic

Executive Chair

+61 8 9322 6418



Jim Malone

General Manager

Investor Relations

+61 419 537 714



Dannika Warburton

Media & Communications

+61 401 094 261 Milan JerkovicExecutive Chair+61 8 9322 6418Jim MaloneGeneral ManagerInvestor Relations+61 419 537 714Dannika WarburtonMedia & Communications+61 401 094 261