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يسر Vango Mining Limited ASX:VAN أن تعلن عن المزيد من التقاطعات للذهب من خلال حملة الحفر المفتوحة التي تركز على الحفر في مشروع Marymia Gold الرائد للشركة (Marymia ، المشروع) في منطقة الغرب الأوسط من غرب أستراليا.أحدث النتائج من الفتحتين المتبقيتين في هدف الحفرة المفتوحة Rosella (الشكل 3 *).حفرة روزيلا المفتوحةوفقًا للإعلان السابق (إعلان ASX ، 24 نوفمبر 2021) ، يتم تفسير Rosella على أنه استمرار خاطئ لحفرة Parrot المفتوحة المجاورة (الشكل 1 *) ، والتي قد تقدم إمكانية تطوير حفرة مفتوحة على نطاق واسع و التعدين عبر الحفرتين المكشوفتين. تمعدن الذهب في روزيلا محدد جيدًا على طول بنية غاطسة معتدلة في الشمال الغربي داخل المافيك ، وبالقرب من ملامسة الرواسب في الأماكن.أكّد الحفر الحالي لشركة Vango بنجاح استمرارية تمعدن الذهب في الأعماق في روزيلا (الشكلان 1 و 2 *). تشمل نتائج الحفر الحالي في Rosella ما يلي:o 1 متر عند 4.0 جرام / طن من 54 مترًا في VRORC0001o 3 م عند 10.0 جم / طن من 80 م في VRORC0001 بما في ذلك 1 م @ 27.0 جم / طن من 80 مo 2m @ 1.2 g / t Au من 89 مترًا في VRORC0002o 1m @ 2.2 g / t Au من 50 مترًا في VRORC0003o 3 م عند 2.6 جم / طن من 101 م في VRORC0003 بما في ذلك 1 م عند 6.7 جم / طن من 102 مo 11m at 4 g / t Au من 83m في VRORC0004 بما في ذلك. 6 م عند 6.6 جم / طن الاتحاد الأفريقي من 85 مستتم مراجعة هذه النتائج لتحديد احتمالية تحديد الموارد الاقتصادية في المنطقة مع استكمال عمليات الحفر الإضافية إذا لزم الأمر.كما أن عمليات الحفر السابقة في Rosella قدمت العديد من التقاطعات الذهبية عالية الجودة. تشمل أبرز النتائج التاريخية ما يلي:o 8 م عند 10.5 جم / طن الاتحاد الأفريقي من 44 م في RODD0062o 7 م عند 5.3 جم / طن الاتحاد الأفريقي من 83 م في RORC0031 بما في ذلك. 1 م عند 29.7 جم / طن الاتحاد الأفريقي من 86 مo 2 متر عند 4.4 جرام / طن من 24 مترًا في PBP01339o 5 أمتار عند 2.8 جرام / طن من الاتحاد الأفريقي من 71 مترًا في PBR1749o 5 م عند 5.4 جم / طن الاتحاد الأفريقي من 59 م في PBRC0022 متضمنًا. 3 م عند 1.4 جم / طن من 61 مo 8 م عند 3.6 جم / طن الاتحاد الأفريقي من 69 م في RORC0030o 12 مترًا عند 2.1 جرام / طن الاتحاد الأفريقي من 76 مترًا في RORC0032o 8 م عند 3.7 جم / طن الاتحاد الأفريقي من 81 م في RORC0034تقدم حملة الحفر 2021 والخطوات التاليةتستهدف Vango 11 حفرة مفتوحة ذات أولوية في حملة الحفر لعام 2021. تم تصميم Drilling لإضافة موارد إلى قاعدة موارد Marymia الكبيرة الحالية ، ولتوصيل "الكتلة الحرجة" لقاعدة موارد Marymia لدعم عملية تعدين مقترحة قائمة بذاتها في المشروع.تم الآن الانتهاء من المرحلة الأولى من الحفر في جميع الحفر المفتوحة البالغ عددها 11 والتي تتكون من 8914 مترًا من حفر RC عبر 56 حفرة. تم الآن الإبلاغ عن جميع النتائج من حفر المرحلة الأولى في حفر Skyhawk و Parrot و Apollo و Prickleys و Ibis و Exocet و Rosella المفتوحة. سيتم إصدار نتائج الحفر في الفتحات الأربع المتبقية بشكل تدريجي بمجرد توفرها.تخطط Vango لإجراء متابعة ، ومرحلة ثانية من الحفر في جميع الأهداف التي تحقق نتائج إيجابية من الجولة الأولى المكتملة من الحفر ، لاختبار المزيد من امتدادات تمعدن الذهب لإضافتها إلى قاعدة موارد Marymia.* لمشاهدة الجداول والأشكال يرجى زيارة:نبذة عن Vango Mining LimitedVango Mining Limited ASX:VAN هي شركة تعدين للتنقيب عن المعادن تطمح لأن تصبح منجم ذهب عالي الجودة بغرب أستراليا من خلال تطوير مشروع Marymia Gold Project (Marymia) المملوك بنسبة 100٪ في منطقة غرب أستراليا الغربية. يتألف المشروع من 45 عقد إيجار تعدين ممنوح على مدى 300 كيلومتر. لديها مورد راسخ عالي الجودة يبلغ 1Moz @ 3g / t Au ، مدعومًا بالودائع Trident ، التي تبلغ مواردها 410koz @ 8g / t Au ، مع امتدادات فورية مفتوحة عند العمق / على طول الإضراب.مشروع Marymia لديه القدرة على أن يصبح أحد أكبر منتجي الدرجة العالية في أستراليا. يشتمل حزام Greenstone في منطقة Marymia على ستة ممرات ذهبية رئيسية ، والتي لم يتم اختبارها إلى حد كبير على عمق 100 متر - مدعومة بقاعدة بيانات جيوفيزيائية وحفر موسعة. التعدين السابق بين عامي 1992-2001 ، أنتج 580.000 أوقية من الذهب بالكامل تقريبًا من حفر مفتوحة.تركز Vango على تنمية مواردها من الذهب عالي الجودة لدعم عملية مقترحة لتعدين وإنتاج الذهب قائمة بذاتها في Marymia. يقع المشروع على طول الإضراب ، مباشرة إلى الشمال من منجم الذهب البلوتوني الممتاز (CVE: SGI) الذي أنتج أكثر من 5.5 أوقية من الذهب.

الإتصال بنا Bruce McInnes

Executive Chairman

Vango Mining Limited

E: info@vangomining.com

T: +61 418 183 466

W: www.vangomining.com



Media and Investor Inquiries

James Moses

Mandate Corporate

E: james@mandatecorporate.com.au

T: +61 420 991 574 Bruce McInnesExecutive ChairmanVango Mining LimitedE: info@vangomining.comT: +61 418 183 466W: www.vangomining.comMedia and Investor InquiriesJames MosesMandate CorporateE: james@mandatecorporate.com.auT: +61 420 991 574