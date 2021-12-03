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تعمل Magnis Energy Technologies (MNS.ASX) وشركة C4V للتكنولوجيا الخضراء غير المدرجة على تطوير iM3NY ، وهي بطارية تعمل بخلايا Gigafactory في ولاية نيويورك ، حيث سيبدأ إنتاج البطاريات شبه المستقلة قريبًا. ستشمل المحطة ، التي يمكن أن تكون مستقلة بالكامل بحلول منتصف عام 2022 ، البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية لخفض تكلفة صنع بعض البطاريات الأكثر خضرة في العالم. مخاطر التكنولوجيا منخفضة لأن كيمياء خلايا البطارية المملوكة لشركة C4V تم تأهيلها من قبل حوالي 60 طرفًا وهي جزء من سلسلة التوريد لوزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية. تشمل المخاطر الرئيسية مخاطر التنفيذ والتوسع. ومع ذلك ، كان الرئيس التنفيذي لشركة iM3NY عضوًا بارزًا في الفريق ، مما جعل Giga Nevada على الخط. iM3NY مكتمل حاليًا بنسبة 40٪ تقريبًا ، في الموعد المحدد وبأقل من الميزانية. تتضمن خطط السعة 32 جيجاوات ساعة بحلول عام 2030. لقد قمنا بزيادة iM3NY بوتيرة أبطأ لأغراض التقييم.

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نبذة عن Magnis Energy Technologies Limited

تشارك Magnis Energy Technologies Limited ASX:MNS (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) ولديها استثمارات استراتيجية في العديد من جوانب سلسلة توريد الكهرباء بما في ذلك تصنيع خلايا بطاريات ليثيوم أيون ذات اعتماد صديق للبيئة ، وتكنولوجيا البطاريات المتطورة و مواد أنود عالية الجودة وعالية الأداء. تتمثل رؤية الشركة في تمكين ودعم وتسريع انتقال الطاقة الخضراء الضروري لاعتماد التنقل الكهربائي وتخزين الطاقة المتجددة.

 

الإتصال بنا

Frank Poullas
Executive Chairman
Ph: +61 2 8397 9888
www.magnis.com.au



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