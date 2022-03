Ver em outros idiomas



A PYX Resources Ltd ( LON:PYX ) ( NSX:PYX ) teve um forte desempenho no quarto trimestre do ano devido a um aumento na produção de zircão premium, crescimento do volume de vendas e aumentos de preços contínuos. No quarto trimestre de 2021, a PYX produziu 2.192 t e vendeu 2.105 t de zircão premium, resultando em um aumento de produção anual de 33% e de 13% nas vendas, respectivamente. As vendas de zircão no período de doze meses até 31 de dezembro aumentaram 2% para 6.855 t e os volumes de produção aumentaram 10% para 7.233 t. A Companhia também manteve um rígido controle sobre o estoque de produtos acabados.O ano terminou com uma nota muito positiva, com a produção de dezembro atingindo 1.219 t, representando um desempenho de produção muito sólido em geral, com um aumento de 124% na produção mensal em relação a dezembro de 2020. Isso se deve ao maior fornecimento de concentrado mineral pesado, em combinação com a capacidade de processamento expandida durante o período do relatório. Além disso, a PYX continuou a se concentrar em seus programas de aumento de produtividade na Planta de Separação Mineral (MSP), navegando com sucesso pelos problemas enfrentados pelas operações em 2021, que viu condições climáticas extremas e uma pandemia revigorada.A demanda dos clientes continuou a aumentar, mostrando particular interesse no zircão premium da PYX devido ao seu baixo óxido de alumínio (AI2O3) inferior a 0,2%. Além disso, o teor de urânio tório do zircão do PYX é inferior a 500 ppm. Por meio da estratégia de diversificação de mercado, a PYX conseguiu mitigar interrupções em locais e mercados específicos. Durante o período, a PYX aumentou sua base de clientes em 71% - adicionando o Brasil ao seu mix de países. A empresa diminuiu ainda mais a participação dos 3 principais clientes no volume total de vendas de 61% em 2020 para 52% em 2021, alcançado pelo aumento do número de clientes na China.Apesar do conflito comercial EUA-China, da guerra comercial Austrália-China, do impacto da pandemia de COVID-19 e das interrupções da cadeia de suprimentos global relacionadas, o mercado de areias minerais mostrou resiliência e se recuperou fortemente desde o início da pandemia - resultando em aumentos de preços nos mercados de contrato e à vista. Durante o ano, a PYX anunciou quatro aumentos de preços de zircão premium - desencadeados pelo aumento da demanda, falta de oferta e baixos estoques. Em dezembro, o preço médio do zircão premium atingiu US$ 2.465/t, 87% superior ao final de 2020.Atualmente, os governos estabeleceram o ano de 2050 como meta para emissões Net-Zero e o lançamento de várias tecnologias essenciais para a transição energética, incluindo células solares, energia nuclear e catálise, todas requerem zircão em sua fabricação. O governo australiano classifica o zircônio como um mineral crucial e vital para o bem-estar econômico das principais economias emergentes do mundo. À medida que o mundo avança em direção à descarbonização, espera-se que a demanda por zircão continue a aumentar.Após a aquisição da Tisma no início do ano, a PYX tornou-se a 2ª maior empresa produtora de areias minerais de capital aberto por recursos de zircão, globalmente. Em junho, a Companhia concluiu uma colocação bem-sucedida levantando AU$ 11,2 milhões/GBP6,1 milhões (bruto de despesas), com o objetivo de acelerar o crescimento, começando com a Planta de Separação de Minerais (MSP) da Mandiri, aumentando sua capacidade em quatro vezes para 24.000 tpa, permitindo para a produção futura de rutilo, leucoxeno e ilmenita.Em novembro, a PYX foi listada com sucesso duas vezes no mercado principal da Bolsa de Valores de Londres, o que foi um momento ideal, dado o ciclo de preços flutuante que o zircão premium está experimentando atualmente.A LSE é um destino líder para empresas de recursos naturais e possui uma forte rede de corretores, analistas e investidores institucionais com profundo conhecimento do mercado global de areias minerais. Assim, a LSE Dual Listing forneceu uma plataforma para ampliar nossa base de investidores para incluir investidores institucionais e outros, bem como fornecer acesso a um mercado de alta liquidez.Comentando as conquistas da empresa no EF21, o presidente e CEO da PYX Resources, Oliver B. Hasler, disse: "Estou muito satisfeito com nossas conquistas durante 2021. ideal para a implementação da estratégia de crescimento da Companhia.""2021 foi um ano verdadeiramente importante para a PYX Resources e com nossos ambiciosos planos de expansão para 2022, espero entregar a próxima fase de nossa trajetória de crescimento."Durante 2021 a PYX deu continuidade ao seu programa de sustentabilidade baseado em 5 pilares: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria. Durante 2021, a PYX realizou projetos sobre educação de qualidade, água potável e saneamento, emprego viável e construção de parcerias para promover esses objetivos. A taxa total de frequência de lesões registráveis do PYX desde 24 de janeiro de 2020 é zero. Infelizmente, relatou alguns casos de COVID-19 entre seus funcionários. Todos os funcionários da PYX foram atendidos durante a recuperação da doença e a empresa não relatou mortes por COVID-19. Em parceria com as autoridades de saúde locais, a PYX tomou a iniciativa em outubro de 2021 de liderar uma campanha de vacinação para proteger todos os funcionários empregados em todos os níveis da Empresa, inclusive dentro do escritório, fábrica e mina em Kalimantan. 100% dos funcionários da PYX receberam sua segunda dose da vacina COVID-19.Sobre Pyx Resources LimitedPYX Resources Limited (LON:PYX)(NSX:PYX) é um produtor global de zircão premium listado na Bolsa de Valores Nacional da Austrália. O principal ativo da empresa é o depósito de areias minerais Mandiri, localizado na região rica em sedimentos de aluvião de Kalimantan Central, Indonésia. Ostentando o quinto maior depósito de produção de zircão do mundo, PYX é uma operação a céu aberto em grande escala, próxima à superfície, em produção desde 2015 e com a exploração até o momento validando a presença de minerais pesados valiosos adicionais, como rutilo, ilmenita, entre outros dentro de seu mineral areias.