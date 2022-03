Ver em outros idiomas



O desenvolvedor de lítio limpo Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) confirma que a planta de demonstração modular projetada e construída pela equipe de engenharia da Lilac Solutions Inc, foi despachada da Califórnia, EUA, para o Projeto Kachi na Argentina .A Lilac Solutions, parceira técnica da Lake, montou os módulos de troca iônica e os equipamentos de apoio para a planta de demonstração em cinco contêineres de 12 m (40 pés).O design modular permite uma abordagem "plug and play", uma vez que a alimentação da salmoura, a energia e os reagentes estejam conectados. A planta de demonstração operará por cerca de 3 a 4 meses para produzir cloreto de lítio (eluato) representando 2,5 toneladas de carbonato de lítio. Isso será convertido em carbonato de lítio de qualidade de bateria de alta pureza para potenciais compradores e qualificação de bateria no final do ano. As operações da planta de demonstração no local também informarão o projeto de engenharia final antes da construção do projeto em escala comercial."Nossa tecnologia é verdadeiramente disruptiva; adotamos a troca iônica, uma solução de tecnologia não-mineração que é onipresente na indústria de tratamento de água e, com inovações de ponta, criamos uma tecnologia exclusiva para extração de lítio que acreditamos fortemente que reduzirá a operação custos e aumentar a recuperação de lítio para a produção de produtos químicos de lítio das salmouras de Kachi", disse o CEO da Lilac, Dave Snydacker, "Em relação à tecnologia convencional, nosso processo de produção é de menor custo e oferece taxas de recuperação de lítio mais altas de 80-90 por cento para produzir carbonato de lítio com qualidade de bateria, além de proteger o meio ambiente local, incluindo os recursos hídricos."Nosso processo é modular, produz lítio de alta pureza e pode ser acelerado rapidamente do estágio piloto para o comercial - nossa participação acionária garante uma rápida comercialização da tecnologia Lilac no que é um recurso de lítio globalmente significativo."Trabalhamos extensivamente com esta salmoura, gerando os dados necessários para estudos de engenharia, e é uma combinação fantástica para a tecnologia Lilac", disse ele.Enquanto isso, o trabalho de teste nas instalações da Lilac Solutions na Califórnia continua a produzir os dados necessários para o Estudo de Viabilidade Definitivo e o trabalho de teste de carbonatação de lítio continua na Hazen Research no Colorado."Tanto a Lake quanto a Lilac estão muito confiantes de que a planta de demonstração que incorpora o processo de troca iônica proprietário da Lilac provará aos investidores e compradores que ela é escalável e funciona bem no local, produzindo com sucesso um produto de lítio de alta qualidade. projeto com produto consistente de alta qualidade com benefícios ESG substanciais", disse o diretor administrativo da Lake, Steve Promnitz.*Para ver as fotos, acesse:Sobre Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) é um desenvolvedor de lítio limpo que utiliza tecnologia de extração direta e limpa para o desenvolvimento de lítio sustentável de alta pureza de seu projeto principal Kachi, bem como três outros projetos de salmoura de lítio na Argentina. Os projetos estão em uma localização privilegiada no Triângulo de Lítio, onde 40% do lítio mundial é produzido com o menor custo.Este método permitirá que a Lake Resources seja um fornecedor eficiente, de origem responsável, ambientalmente amigável e de custo competitivo de lítio de alta pureza, que é prontamente escalonável, e na demanda de fabricantes de veículos elétricos e fabricantes de baterias de Nível 1.