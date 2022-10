Ver em outros idiomas



O Conselho do BetMakers Technology Group Ltd ( ASX:BET ) ( OTCMKTS:TPBTF ) tem o prazer de anunciar que a Companhia, por meio de sua subsidiária integral Racing Technology Ireland Limited (negociada como "Global Tote"), foi contratada como a nova tote tecnologia e provedor de serviços para o país da Noruega sob um contrato de 10 anos relativo à prestação de serviços de processamento de apostas ("o Contrato") com Stiftelsen Norsk Rikstoto ("Norsk Rikstoto").A Norsk Rikstoto, com sede em Oslo, é o único fornecedor de apostas em corridas de cavalos da Noruega. Foi fundada em 1982 pela indústria norueguesa de corridas de cavalos e organizada pelas leis da Noruega.Sob o acordo, a Global Tote foi contratada para fornecer seu mecanismo Global Tote Quantum(TM) como parte de uma solução SaaS totalmente gerenciada para substituir o atual sistema de apostas parimutuel da Norsk Rikstoto. O Acordo estabelece os termos para que a Global Tote forneça protocolos e suporte para integração da solução Global Tote Quantum(TM) com as plataformas web, móveis e terminais da Norsk Rikstoto existentes. O sistema será hospedado no ambiente de computação AWS da Global Tote com serviços de operações dos centros específicos da Global Tote na Europa e nos EUA. Termos-chave adicionais do Contrato estão definidos no anexo em anexo.As partes contratadas pretendem trabalhar em conjunto para melhor posicionar Norsk Rikstoto e desenvolver as corridas da Noruega como um produto global de apostas. Espera-se que isso inclua a expansão das oportunidades de combinação internacional e o aumento do faturamento e da receita, importando conteúdo internacional para clientes de apostas na Noruega, bem como exportando produtos noruegueses de corrida e apostas para mercados internacionais.Norsk Rikstoto Diretor de Serviços de Jogos / CIO, Christofer Moestue Huseby, disse:"Estamos muito satisfeitos por ter chegado a este acordo com as entidades sob a controladora BetMakers e, nos termos do novo acordo, utilizar a solução Global Tote com um resultado desejado para ser mais competitivo no que vemos como um mercado de jogos mais liberalizado. A Norsk Rikstoto está ansiosa para incluir todos os recursos de última geração do Global Tote Quantum, bem como as principais personalizações de software para acomodar as apostas locais e os requisitos regulatórios."O sistema de apostas é o componente mais central e crítico da Norsk Rikstoto, portanto, sua substituição teve que oferecer uma solução tecnológica e de serviço sofisticada com uma plataforma central poderosa para oferecer uma experiência de jogo responsável e envolvente aos nossos clientes."A estatura da Global Tote nas indústrias de corridas e apostas está bem estabelecida, suas tecnologias e serviços são avançados e acreditamos que seus recursos de integração permitirão que Norsk Rikstoto integre o novo sistema de apostas com nossas plataformas existentes da web, móveis e terminais".O CEO da BetMakers, Todd Buckingham, disse:"A BetMakers, por meio de sua divisão Global Tote, tem o prazer de ampliar seu envolvimento com a Norsk Rikstoto para fornecer um novo sistema de apostas que ambas as partes acreditam que permitirá à Norsk Rikstoto alavancar seu investimento em plataformas existentes da web, móveis e terminais, ao mesmo tempo em que expande seus recursos de sistema. e aumentar o acesso a novos mercados e novos conteúdos por meio da integração internacional.Sobre o crescimento da Global Tote na Europa, Buckingham acrescentou:"Além deste novo acordo com a Noruega, expandindo a presença da Global Tote na Europa, estamos particularmente orgulhosos do fato de que, como empresa, a BetMakers agora fornece serviços importantes de apostas para três dos quatro países nórdicos que oferecem apostas em corridas. A Global Tote é o fornecedor nacional de serviços de tote escolhido pelos nórdicos na Dinamarca, Finlândia e Noruega."A Global Tote também é a provedora nacional de serviços de tecnologia de sacolas na Turquia e oferece suporte às principais pistas de corrida na Espanha, Chipre, Irlanda e Reino Unido."A Global Tote está comprometida em inovar com sistemas tecnologicamente avançados suportados por serviços de primeira linha e investindo em apostas em pool, ao mesmo tempo em que oferece aos nossos parceiros maiores oportunidades de combinação e acesso a novos conteúdos de corrida."Os escritórios específicos da BetMakers na Europa e nos EUA que atendem ao ambiente de operações e computação AWS da Global Tote têm sido parte integrante da capacidade da empresa de garantir contratos significativos com soluções de conformidade ágeis, inovadoras e robustas para nossos parceiros. Pretendemos aproveitar isso Central de serviços Global Tote com vista a escalar para outros clientes existentes e potenciais."Sobre Betmakers Technology Group LtdO Betmakers Technology Group Ltd (ASX:BET)(OTCMKTS:TPBTF) é uma holding listada na ASX e fornecedora global de produtos e serviços de apostas online para os mercados de atacado e varejo por meio de suas várias subsidiárias integrais. A empresa opera um negócio de apostas de varejo, oferecendo aos consumidores apostas, torneios de fantasia e produtos e serviços de conteúdo.

Contato Charly Duffy

Company Secretary

E: companysecretary@thebetmakers.com

M: + 61-409-083-780



Jane Morgan

Investor and Media Relations

E: investors@thebetmakers.com

M: +61-405-555-618 Charly DuffyCompany SecretaryE: companysecretary@thebetmakers.comM: + 61-409-083-780Jane MorganInvestor and Media RelationsE: investors@thebetmakers.comM: +61-405-555-618