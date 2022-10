Ver em outros idiomas



A Cobalt Blue Holdings Limited ( ASX:COB ) ( FRA:COH ) ( OTCMKTS:CBBHF ) é um grupo de desenvolvimento e tecnologia de cobalto de energia verde com foco no avanço e desenvolvimento de operações de mineração e refino de cobalto na Austrália. Nosso projeto principal atual é o Broken Hill Cobalt Project (BHCP), localizado a aproximadamente 23 km a oeste de Broken Hill, NSW.O projeto faz parte do acervo mais amplo do Grupo, composto por cinco Licenças de Exploração e dois Arrendamentos Mineiros, numa área total de aproximadamente 220 km2. O projeto abriga três grandes depósitos de pirita contendo cobalto, Pyrite Hill, Big Hill e Railway.O cobalto é um metal crítico, com forte demanda por baterias de nova geração, principalmente baterias de íon-lítio, que agora são amplamente utilizadas em sistemas de energia limpa.Revisão financeiraO prejuízo líquido do Grupo para o ano financeiro de 2022 foi de US$ 5,23 milhões (2021: US$ 2,68 milhões). O resultado reflete:- maiores despesas com benefícios a funcionários devido principalmente a prêmios de pagamento baseado em ações de diretores e funcionários e mais funcionários.- custos corporativos mais altos, principalmente associados ao aumento das taxas de promoção da empresa e consultoria financeira associadas à busca do COB por um parceiro de projeto.- maiores taxas de ASX e registro refletindo emissões de ações e um aumento no total de acionistas durante o ano.Durante o exercício, o Grupo recebeu Subsídios da Indústria de US$ 0,33 milhão (2021: US$ 1,10 milhão) do Centro de Pesquisa Cooperativa do Governo Australiano (CRC) para pesquisa aplicada e desenvolvimento do processamento de minério de cobalto-pirita para gerar sulfato de cobalto pronto para bateria.*Para visualizar o Relatório Anual, acesse:Sobre Cobalt Blue Holdings LimitedA Cobalt Blue Holdings Ltd (ASX:COB) (FRA:COH) (OTCMKTS:CBBHF) é uma empresa de exploração e desenvolvimento de projetos. Os programas de trabalho que promovem o Projeto Broken Hill Cobalt em Nova Gales do Sul continuam. Nossas metas ambiciosas estão sujeitas à disponibilidade de financiamento. O cobalto é um metal estratégico com forte demanda por baterias de nova geração, principalmente as baterias de íon-lítio que estão sendo amplamente utilizadas em sistemas de energia limpa.

Contato Joe Kaderavek

Chief Executive Officer

info@cobaltblueholdings.com

P: (02) 8287 0660 Joe KaderavekChief Executive Officerinfo@cobaltblueholdings.comP: (02) 8287 0660