Ver em outros idiomas



A PlayUp Limited, uma operadora global de apostas online ("PlayUp"), e a IG Acquisition Corp. ( NASDAQ:IGAC ), uma empresa de aquisição de propósito específico de capital aberto, anunciaram hoje que firmaram um acordo de combinação de negócios e a escritura de implementação do esquema de acompanhamento de acordo com o qual a PlayUp será listada na NASDAQ por meio de uma empresa irlandesa recém-formada ("Pai"). A transação avalia a PlayUp em US$ 350 milhões. A transação deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2023, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.Fundada em 2014, a PlayUp é uma operadora global de esportes, entretenimento e apostas que desenvolve sua própria tecnologia proprietária para fortalecer sua marca e oferta. O setor de apostas em geral cresceu a um ritmo sem precedentes nos últimos anos devido à legislação atualizada e aos consumidores que ampliam a adoção de apostas online.A IGAC acredita que a PlayUp está posicionada de forma única para construir a primeira plataforma de tecnologia totalmente integrada onde os consumidores podem se envolver em amplas formas de apostas - fantasia diária, apostas esportivas, caça-níqueis, jogos de mesa, jogos de cassino, Esports, loteria, sorteios e muito mais - a partir de uma plataforma, uma conta, uma carteira digital, em qualquer lugar do mundo onde seja legal. A receita bruta da PlayUp cresceu 56% A/A (FY21/22).Depois de quase dois anos analisando um grande número de players do setor, a equipe da IGAC concluiu que a PlayUp era a empresa com maior probabilidade de sucesso a longo prazo. Dado que a parte mais difícil de estabelecer um produto global de apostas é a regulamentação e o licenciamento, a IGAC acredita que a experiência de seus diretores em moldar a regulamentação, combinada com a plataforma proprietária e avançada da PlayUp, cria uma parceria atraente."Atualmente, não existe uma plataforma que permita aos consumidores acessar todo tipo de produto de apostas por meio de um único login. Geralmente, os concorrentes do setor optaram por se concentrar em um produto ou outro. IGAC e PlayUp têm a mesma visão compartilhada: trazer o mercado global indústria de apostas online o conjunto mais abrangente de produtos de apostas tradicionais e inovadores de todo o mundo juntos em um aplicativo. A transação deve fornecer à PlayUp acesso a capital novo para continuar expandindo sua visão de um verdadeiro destino único para o futuro do online apostas", disse Christian Goode, CEO da IGAC."A PlayUp acredita que esta transação nos permitirá continuar investindo em nossa tecnologia proprietária e cumprir nossas aspirações de ser a plataforma incomparável de entretenimento e apostas do futuro. Prevemos um mundo onde nossos jogadores possam aprimorar sua experiência apostando nos produtos que já amam além de interagir com a próxima geração de produtos de apostas imersivas que adotam tecnologias mais recentes, como AR e VR", disse Daniel Simic, CEO da PlayUp Limited.Como parte da transação, Daniel Simic manterá o título de CEO global da empresa combinada. Os veteranos da indústria Bradley Tusk, presidente da IGAC, e Christian Goode, diretor executivo da IGAC, se juntarão à nova empresa combinada. Tusk se tornará presidente do conselho da empresa combinada e Goode atuará como presidente dos negócios da PlayUp nos EUA. A equipe IGAC traz décadas de experiência para lançar em novos mercados dos EUA e fornecer aos consumidores uma plataforma que oferece experiências digitais em todas as formas de apostas online."Estamos empolgados com esta transação porque acreditamos que a PlayUp é o mais próximo de alcançar nossa visão compartilhada para o futuro das apostas online - uma plataforma que oferece aos consumidores qualquer tipo de aposta digital que desejarem, a partir de um aplicativo e uma carteira digital, em qualquer lugar do mundo onde é legal", disse Bradley Tusk, presidente da IGAC.A PlayUp possui licenças de apostas online em várias jurisdições e atualmente opera na Austrália, Nova Zelândia, Índia e vários estados regulamentados nos EUA. A PlayUp pretende continuar a perseguir agressivamente sua estratégia de expansão nos EUA e em todo o mundo.Visão geral da transaçãoA transação avalia a PlayUp em US$ 350 milhões no fechamento.A transação foi aprovada por unanimidade pela diretoria da IGAC e aprovada por unanimidade pela diretoria da PlayUp. A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2023, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da PlayUp Limited e dos acionistas da IGAC, aprovações regulatórias (incluindo na Austrália, Nova Jersey e Colorado), Aprovação do tribunal australiano e um especialista independente confirmando que a transação é do melhor interesse dos acionistas da PlayUp.Simultaneamente à assinatura do acordo de combinação de negócios, a controladora celebrou um acordo de compra de ações de reserva de US$ 70 milhões com a YA II PN, Ltd., um fundo administrado pela Yorkville Advisors Global, LP, para fornecer liquidez adicional à empresa combinada após o fechamento da operação, sujeito às condições habituais para instalações deste tipo.Consultores- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP está atuando como consultor jurídico da IG Acquisition Corp. Richards, Layton and Finger, PA está atuando como consultor especial de Delaware para a IG Acquisition Corp.- A DLA Piper está atuando como consultora jurídica e a Innovation Capital, LLC está atuando como consultora financeira da PlayUp.*Para ver o lançamento, acesse:Sobre IG Acquisition Corp.A IG Acquisition Corp. (NASDAQ:IGAC) é uma empresa de aquisição de propósito específico formada e liderada pelo presidente Bradley Tusk, pelo diretor executivo Christian Goode e pelo diretor financeiro Edward Farrell. A IG Acquisition Corp. concluiu sua oferta pública inicial em outubro de 2020, arrecadando aproximadamente US$ 300 milhões em dinheiro com a finalidade de efetuar uma fusão, bolsa de valores, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similar com um ou mais negócios.

Sobre PlayUpA PlayUp é um grupo de entretenimento e tecnologia de última geração que enriquece a vida de seus clientes fornecendo um serviço de apostas online divertido, recompensador e responsável. Em sua essência, a PlayUp desenvolve tecnologias de apostas inovadoras internamente para impulsionar suas marcas e oferecer experiências de usuário de classe mundial. Suas energias estão focadas em atender às necessidades de usuários dedicados e apaixonados que buscam uma conexão mais profunda com os jogos que jogam.A missão da PlayUp é unificar as apostas online em uma plataforma, incluindo apostas esportivas, corridas de probabilidades fixas (cavalos e galgos), iGaming, Esports e Daily Fantasy Sports (DFS), onde agora hospeda os maiores e, de fato, alguns dos maiores prêmios da Austrália em apostas online competitivas peer-to-peer.A empresa possui licenças de apostas online em várias jurisdições e atualmente opera na Austrália, Nova Zelândia, Índia e vários estados regulamentados dos EUA.

Contato Jane Morgan

jane.morgan@playup.com

T: +61-405-555-618 Jane Morganjane.morgan@playup.comT: +61-405-555-618