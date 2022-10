Ver em outros idiomas



A Classic Minerals Limited ( ASX:CLZ ) tem o prazer de anunciar que validou a decisão tomada de investir na linha Gekko de equipamentos para processamento de minério de ouro Kat Gap. O trabalho de teste concluído pela Nagrom no laboratório1 agora foi confirmado com o Gekko Inline Pressure Jig e o Gekko Spinner fornecendo mais de 95% do ouro liberado através de um processo de gravidade simples em um tamanho de esmagamento inferior a 2 mm. O equipamento Gekko também apoiou a decisão de que uma planta de baixo custo será capaz de entregar excelentes resultados. A configuração da planta ajuda a Classic a ter uma pegada mais ecológica e livre de produtos químicos, pois não há envolvimento de produtos químicos e o uso de energia também é muito baixo em comparação com as plantas tradicionais de processamento de ouro.O Gekko Jig utilizado, na configuração da planta piloto, foi um IPJ 1000 capaz de processar uma produtividade de até 30 toneladas por hora. Classic também possui um Gekko IPJ 2400 que tem capacidade nominal de até 100 toneladas por hora.O piloto é capaz de processar 10 toneladas de ração por hora, no entanto, foi executado a 1-2 tph durante o piloto para se concentrar no entendimento e na otimização da dinâmica do processo, em vez da taxa de rendimento.O Pilot pode ser atualizado para 100tph utilizando o equipamento que já é de propriedade do Classic.O fluxograma completo é:- Gekko Jig concentra para um concentrador centrífugo Gekko- Jig rejeitos para dois concentradores centrífugos de ouro (ICON) em série- Limpeza concentrada para fundição- Rejeitos coletados para reprocessamento quando da instalação da planta CIL (as alternativas de cianeto estão sendo avaliadas para continuar a filosofia de uma planta de ouro mais verde - se técnica e comercialmente apropriadas).Resultados preliminaresOs resultados foram os esperados, com o fluxograma de gravidade recuperando a maior parte do ouro liberado, exceto uma pequena quantidade de ouro ultrafino, que fluiu para os rejeitos.- O fluxograma piloto é apropriado para o tipo de mineralização em Kat Gap.- Jig tails continha ouro livre insignificante- A maior parte do ouro (de grosso a ultrafino) foi recuperada na combinação jig/Spinner- Os concentradores centrífugos 'scavenger' capturaram predominantemente ouro fino que o spinner não havia recuperado.- O concentrado produzido contém ouro que varia de ultrafino (flutuante) a 2mm de tamanho.- No momento, os clássicos aguardam ensaios para conciliar o grau ouro e a recuperação.Implicações comerciaisUma vez totalmente comissionada no local, espera-se que a planta de Gekko produza ouro de acordo com o teste anterior, ou seja, com uma recuperação de até 70% do ouro na alimentação.O presidente John Lester disse: "Hoje tivemos nossa decisão de comprar a planta e equipamentos Gekko para o minério Kat Gap comprovada com os resultados do teste para a planta piloto. Agora estou confiante de que o próximo estágio de comissionamento da planta completa fornecerá o resultados, para o Classic, que estávamos procurando. Após a aprovação da Instalação de Armazenamento de Rejeitos, iniciaremos a montagem e comissionamento da planta e prosseguiremos com o processamento do minério Kat Gap e produção de ouro. Já temos os componentes Gekko adicionais que permitirão um capacidade de processamento superior a 100 toneladas por hora em Kat Gap."*Para ver as fotos, acesse:Sobre Classic Minerals LimitedA Classic Minerals Limited (ASX:CLZ) é uma empresa de exploração e desenvolvimento focada em depósitos de ouro na famosa região Goldfields da Austrália Ocidental. Em março de 2017, a Classic adquiriu o Forrestania Gold Project, com sete cortiços que se estendem por 450 km2. Estrategicamente localizado em uma região muito promissora, o FGP é um pacote pouco explorado cercado por depósitos multimilionários como Bounty (2 Moz) e Yilgarn Star (1,5 Moz).

Classic Minerals LtdT: +61-8-6305-0221E: contact@classicminerals.com.auWWW: www.classicminerals.com.au