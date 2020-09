查看其它语言版本



清洁锂矿开发企业Lake Resources NL( LKE.AX )(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)宣布,指定广受尊敬的Novonix Battery Technology Solutions(Novonix电池技术解决方案公司)使用Lake的电池级碳酸锂生产NMC622锂离子电池的测试电池。Novonix是一家独立测试开发实验室,位于加拿大诺瓦斯科舍省,许多知名电池厂家都曾使用该实验室。根据与Novonix Limited( NVX.AX )的协议,将使用Lake提供的碳酸锂样品和商用电池正极前驱体制造NMC622正极和电池。Novonix目前正在使用具有革命性的阳极和阴极材料,开发"百万英里"电池技术,还设计并制造了高精度电池测试设备,销售给15个国家的一级电池制造商和贴牌生产厂商,包括松下、宁德时代、三星、SK Innovation、苹果、博世、本田和戴森。Lake公司的高纯度、来源负责任的锂产品,将放到Novonix的电池试验系统上,使用先进的专利诊断工具测试其性能进行评估,测试其是否符合锂离子电池标准。更重要的是,有了这些数据,Lake产品的潜在用户和承销商可以直接与其熟悉的类似电池化学产品进行比较。Lake最近委托位于科罗拉多州的Hazen Research,使用Lake的技术合作伙伴Lilac Solutions 的加州中试工厂生产的氯化锂,制造碳酸锂样品(请参阅澳大利亚证交所2020年8月6日公告)。Lilac公司先前曾用传统的碳酸锂工艺生产出99.9% 纯度的碳酸锂。Hazen有望在数周内生产出第一批电池级碳酸锂样品。Lake公司对高纯度的碳酸锂得到确认抱有信心,因为从中试工厂获得的结果就与先前的实验室测试结果相似。接下来Novonix公司将把第一批碳酸锂加工成NMC622锂离子电池,这至少需要四个月的时间,预计正极材料生产出来两个月后可获得第一批结果。Lake的董事总经理Steve Promnitz说:"Novonix是一家备受尊敬的、具有开创性的电池测试公司,它由Jeff Dahn博士在诺瓦斯科舍省戴尔豪斯大学的实验室发展而来。该团队是新电池技术领域的世界领导者,这从他们全球客户群的质量可见一斑。随着电动汽车制造商加快生产计划,全球范围内高纯度、负责任的锂供应日益短缺。我们期待着尽快看到Novonix的测试结果,并尽早向潜在的承销合作伙伴提供样品。"内容关于 Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) is a clean lithium developer utilising clean, direct extraction technology for the development of sustainable, high purity lithium from its flagship Kachi Project, as well as three other lithium brine projects in Argentina. The projects are in a prime location within the Lithium Triangle, where 40% of the world's lithium is produced at the lowest cost.This method will enable Lake Resources to be an efficient, responsibly-sourced, environmentally friendly and cost competitive supplier of high-purity lithium, which is readily scalable, and in demand from Tier 1 electric vehicle makers and battery makers.

Steve Promnitz总经理Lake Resources N.L.电话: +61-2-9188-7864电邮: steve@lakeresources.com.au

