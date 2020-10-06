清洁锂矿开发企业Lake Resources NL(
目前正在结晶阶段，Lake预计下周会有首批高纯度碳酸锂样品面世。
Hazen由于其全面的分析能力而获得委任 ，在寻找能够在近期稳定生产出可持续、高纯度锂的最佳工艺的过程中，Hazen已展现出其专业技术。扩大研究范围会让Lake公司得到最优化的生产工艺。
Lake的总经理Steve Promnitz说: "Hazen的工作非常严谨，为提高大批量产品的质量，他们测试了多种多样的替代选项。这个结果很好，因为最终结果给了我们更多的选择性。Lake自然热切期待着生产出首批样品，送到Novonix做电池测试，这已经近在咫尺了。"
Lilac Solution的锂直萃中试工厂模块用卡奇盐水成功加工生产出氯化锂，回收率高。Hazen正在用一系列传统碳酸工艺将这些氯化锂加工成电池级碳酸锂。此前Lilac采用传统的碳酸锂工艺生产了纯度99.9%的氯化锂(请参阅2020年1月9日澳大利亚证交所公告)。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
Lake Resources N.L.
电话: +61-2-9188-7864
电邮: steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
电话: +61-407-112-623
电邮: anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
电话: +61-431-271-538
电邮: henry.jordan@sdir.com.au
Link: LKE:AU Hazen实验室优化电池碳酸锂工艺
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