清洁锂矿开发企业Lake Resources NL (
Lake公司总经理Steve Promnitz将在以下时间进行网络研讨会直播：
-悉尼时间2020年10月20日星期二上午11点、布里斯班上午10点、香港和珀斯上午8点；
-纽约时间2020年10月19日星期一下午8点、美国太平洋时间下午5点。
可在在网络研讨会开始之前，在注册时或通过网播提交书面问题。
网络研讨会详细信息：
https://abnnewswire.net/lnk/753SJ468
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
Lake Resources N.L.
电话: +61-2-9188-7864
电邮: steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
电话: +61-407-112-623
电邮: anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
电话: +61-431-271-538
电邮: henry.jordan@sdir.com.au
Link: LKE:AU投资者简报会暨网络研讨会
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