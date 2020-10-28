Lake Resources NL (
这三项重大阶段性进展为：
1．展示出Lilac Solutions成功地采用锂直萃工艺，将Lake公司卡奇项目(Kachi)盐水，加工成中试工厂规模的优质氯化锂；
2. 在实验室规模和中试工厂模块规模上(年底之后)都做到了将卡奇盐水生产出的优质氯化锂加工成高纯度碳酸锂样品；
3．展示出Lilac在卡奇项目中采用锂直萃工艺所具有的成本竞争力，在预可行性研究中即使使用保守的商品价格计算，也得出高利润率的结果。
Lake公司的卡奇项目资源量大，并且可扩展。Lake公司与Lilac将锂直萃工艺作为一种高效开发该项目的方法，在这方面合作已逾两年。Lilac的锂直萃工艺是在现有的名为离子交换的水处理工艺基础上的改进，其优势是无需经年累月的采矿，就能在几个小时内从卡奇项目的含锂盐水中快速高效地提取锂。此外，采用该工艺的产品纯度高，在提取锂之后，所有的盐水将回输源头，并不改变其化学成分。这种方法比传统方法的环境足迹更少，是一种更具可持续性、来源负责任的方法。
欲浏览年度报告，请点击：
https://abnnewswire.net/lnk/0UF7QXDO
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
Lake Resources N.L.
电话: +61-2-9188-7864
电邮: steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
电话: +61-407-112-623
电邮: anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
电话: +61-431-271-538
电邮: henry.jordan@sdir.com.au
Link: LKE:AU 提交给股东的年度报告
相关企业