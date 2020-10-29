Lake Resources NL (
锂提取出来之后，盐水再回灌入含水层，既不改变盐水的化学性质，也不添加化学制剂。无需开采，也无需传统的蒸发池。这给一个处于全球清洁能源革命前线的行业提供了一种来源负责任、可持续的解决方案。
Lake有志于大规模生产最清洁的电池级碳酸锂，供给正在提速发展的电池和电动汽车市场使用。
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内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
Lake Resources N.L.
电话: +61-2-9188-7864
电邮: steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
电话: +61-407-112-623
电邮: anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
电话: +61-431-271-538
电邮: henry.jordan@sdir.com.au
Link: LKE:AU 季度活动和现金流报告
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