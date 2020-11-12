清洁锂矿开发企业Lake Resources NL(
目前正在遵照新冠疫情规定下，对锂直萃中试设施/示范工厂厂址进行一项地质技术研究，这项研究由阿根廷卡塔玛卡省(Catamarca)具有当地资质的咨询公司进行，数据将纳入最终可行性研究。浅层钻探测试是这项研究的一部分，将很快启动。
由于最终可行性研究的需要，在对地球物理结果进行解释后，还将钻几口深度为最多60米的浅层水井。这些活动也是由卡塔玛卡省的一家当地公司来实施。
目前正在确定地质技术和水井钻井的合同，然后即可将设备运往施工现场。
有一项已进行近两个月的地球物理项目即将完工，这对于确定盐水测试钻孔的位置亦有帮助。为提高数据质量，现在正在采集和分析最后三条线的被动源地震数据。
本公司资金充裕，而且，这些活动虽然很重要，但并非主要开支项目。
关于样品在美国的进展，我们将很快报告。本公司确认Hazen的测试仍在按既定计划和时间表进行，且进展良好，其工作重点是制作并交付质量和纯度与Novonix近似的大样，供第三方进一步测试和分析。
Lake 公司志在以可持续的方式大规模生产最清洁的、用于快速增长的电池市场的优质碳酸锂，目前的工作将对此起到辅助作用。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
Lake Resources N.L.
电话: +61-2-9188-7864
电邮: steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
电话: +61-407-112-623
电邮: anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
电话: +61-431-271-538
电邮: henry.jordan@sdir.com.au
Link: LKE:AU 的卡奇项目活动
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