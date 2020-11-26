Lake Resources NL(
-合作伙伴Lilac Solutions 的清洁直萃技术
o从盐水中高效分离出锂；此项目获得比尔·盖茨领导的能源突破基金(Breakthrough Energy Fund)的支持。
-高纯度锂
o纯度为99.97%的电池级碳酸锂：卡奇(Kachi)项目
-来源负责任、可持续，带来环境、社会和公司治理方面的增益
o 99%的盐水会回输水源
-成功展示卡奇项目的投产路线
o中试工厂模块运行成功，稍加扩展即可投产，成本具有竞争力，大型项目
-对项目价值的大幅折扣：
o交易价格为净现值的24%,是同类股票价格的10-40%
浏览此次演示，请点击以下链接：
https://abnnewswire.net/lnk/4CB25UHI
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
Lake Resources N.L.
电话: +61-2-9188-7864
电邮: steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
电话: +61-407-112-623
电邮: anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
电话: +61-431-271-538
电邮: henry.jordan@sdir.com.au
Link: LKE:AX 年度股东大会演示报告
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