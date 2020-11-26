清洁锂矿开发公司 Lake Resources NL (
Novonix Limited (
Novonix 将把Lake公司的高纯度、来源负责任的锂产品与商用电池正极前驱材料结合，制作成NMC622正极，然后加工成NMC622锂离子电池电池，在其测试线上进行测试。这就可以让Lake公司、其潜在合作伙伴及客户能将Lake公司的锂电产品与其熟悉的类似电池化学产品的性能进行直接对比。
Novonix 预计测试过程至少需要四个月，预计正极材料制作出来后两个月左右会出台第一批结果。Lake一俟获得结果，就会通报市场。
Hazen将继续生产碳酸锂，这一轮的目标是用首批20,000升卡奇盐水提取5至6公斤样品(请参阅2020年10月20日澳交所公告)。现在还有2万升盐水储存在Lilac公司。鉴于最近取得的成功结果，目前正准备从现场运来更多盐水，增加样品生产，满足高涨的需求(请参阅2020年10月20日澳交所公告)。
高纯度碳酸锂的结果通过简单的工艺流程即可获得，而无需如预计的那样更改先前卡奇项目预可行性研究中的运营成本(请参阅2020年4月28日的澳交所公告)，这对公司和该行业都是一个很好的结果。低含杂量是决定电池质量以及锂产品定价及接受度的关键因素。Lake的高纯度碳酸锂具有高端定价的潜力。
总经理Steve Promnitz表示："Novonix 项目的启动是Lake公司的一个重要里程碑，第一批成果的交付正在按时间表顺利进行。我们相信，Novonix的工作将清楚地表明，用卡奇盐水生产的碳酸锂可达到一级电动汽车制造企业所要求的规格。此外，由于电动汽车制造企业希望加强其ESG(环境、社会和公司治理)认证，汽油发动机汽车的使用在被逐步淘汰，北美和欧洲对这种具有可持续性、采购负责任的产品的需求也在增长。卡奇项目具备满足这一新需求的所有标志，并具有必要的规模。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
Lake Resources N.L.
电话: +61-2-9188-7864
电邮: steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
电话: +61-407-112-623
电邮: anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
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电邮: henry.jordan@sdir.com.au
Link: LKE:AU的高纯度碳酸锂用于Novonix电池
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