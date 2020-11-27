清洁锂矿开发企业Lake Resources NL (
正如先前宣布的那样，原先该协议为Lake提供最高450万美元的备用股权资金(见2018年7月31日和2018年8月2日公告)，该协议在未来几周内到期。公司和Acuity Capital已同意延长该协议安排下的可用备用资金的有效期，并将最高额增至1000万美元。公司先前公布过已动用该协议项下的140万美元(请参阅2020年9月1日和2020年9月22日公告)。CPA限额增加到1000万美元后，其项下可动用的备用股权资金现在为860万美元。
作为上述资金的对价，公司已同意在上市规则第7.1条所允许的股份发行数量内，向Acuity Capital增发2500万股("抵押股份"),作为借款担保。
公司可以随时终止该协议，同时购回和注销抵押股份，无需支付对价(需股东批准)。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
Lake Resources N.L.
电话: +61-2-9188-7864
电邮: steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
电话: +61-407-112-623
电邮: anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
电话: +61-431-271-538
电邮: henry.jordan@sdir.com.au
Link: LKE:AU 延长CPA贷款协议及附件2A
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