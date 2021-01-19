清洁锂矿开发企业Lake Resources NL(
卡奇最终可行性活动
地球物理研究对于浅井(深达60米)的规划颇有助益。除最近在Lilac公司锂直萃示范设施和未来生产厂的拟建场地上的工程之外，Lake公司还将进一步进行岩土研究。所有工作均遵循疫情时期规程，确保工作人员的健康和安全。
公司将再提取20,000升的卡奇盐水，运往加州的Lilac试点工厂加工。此数据是本月初正式启动的最终可行性研究的关键部分(请参阅2021年1月8日的澳洲证交所公告)。
Lake公司的目标是以可持续的方式，大规模生产品质最清洁的碳酸锂。随着电动汽车在全球广为采用，电池市场增长迅猛，对电池原材料的需求也随之飙升。
最终可行性研究资金充裕
公司有充裕资金进行最终可行性研究以及上述活动。正如2020年11月27日的报告所披露的，公司将其与Acuity Capital签订的《受控配售协议》扩大至40,000,000 股Lake公司证券，有效日期也延至2023年1月31日，资金增加了550万美元。Lake公司利用与Acuity Capital的《受控配售协议》，同意从上市规则第7.1A条规定的公司股票数量内，以每股0.0844澳元的发行价向Acuity Capital发行40,000,000股Lake公司股份，筹集了3,375,000美元(含成本)。此发行价0.0844澳元相当于在2021年1月18日之前的15个交易日(含18日)的加权平均价格 0.0977澳元的基础上折让13.6％。
筹集的资金将用于卡奇项目的最终可行性研究、进一步勘探及营运资金。有关《受控配售协议》配股的更多信息，请参阅公司以前的包括2018年8月2日和2020年11月27日在内的公告。
Novonix的进展
Novonix继续测试Lake公司的高纯度碳酸锂，该碳酸锂将与商用电池阴极前体材料一起制作成NMC622阴极，加工成NMC622锂离子电池，用于测试(请参阅2020年11月26日公告)。这就可以让Lake公司及其潜在客户能将Lake公司的锂电产品与其熟悉的类似电池化学产品的性能进行直接对比。如先前所报道的，预计下个月将报告初步结果。
接洽投资者
正如最近媒体报道所强调的，由于对锂电行业的关注度增加，对来源负责的锂材料的需求，Lake公司本周及下周将加快与澳大利亚、北美和欧洲的投资者的接洽。阴极和电池制造商所要求的关键特质——包括优质、生产规模、可扩展性以及环境社会和治理优势，Lake都能提供。公司将另行发布最新的简报。
同时，领先的电池研究机构Novonix(
Lake的董事总经理Steve Promnitz表示：" Lake在2021年开始正式启动卡奇项目最终可行性研究，加强与投资者和潜在行业合作伙伴之间的合作。市场对于对环境负责的锂直萃领域的强烈兴趣前所未有。 "
请访问以下链接阅读公司简报:
https://abnnewswire.net/lnk/5WR7K6J3
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
Lake Resources N.L.
电话: +61-2-9188-7864
电邮: steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
电话: +61-407-112-623
电邮: anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
电话: +61-431-271-538
电邮: henry.jordan@sdir.com.au
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