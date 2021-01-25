Lake Resources (
Lake的目标是通过Lake位于美国加利福尼亚州的技术合作伙伴Lilac Solutions Inc.高效、低成本，有竞争力的直萃技术，将项目投入生产。Lilac此前已经成功地在其中试工厂模块中规模化地通过其专有的离子交换锂直萃技术从卡奇(Kachi)项目的锂盐水样本中提取出了高纯度的氯化锂洗取液(请参阅2020年7月3日澳交所公告)。该氯化锂样品由美国科罗拉多州的独立实验室Hazen Research Inc.进一步加工成99.97％的高纯度碳酸锂(请参阅2020年8月6日，2020年10月20日澳交所公告)。Hazen仍在为Lake制作碳酸锂样品。
碳酸锂的市场价格很大程度上取决于其纯度以及杂质的含量和类型。本项目样品的高纯度提取结果表明其具有高于此前预期的溢价潜力。预可行性研究(请参阅2020年4月30日澳交所公告)基于碳酸锂纯度99.9％以上，以及其固定售价11,000美元/吨的基础之上。
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https://abnnewswire.net/lnk/WR730223
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
Link: LKE:AU 十二月季度活动和现金流报告
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