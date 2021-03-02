清洁锂开发企业Lake Resources NL(
Novonix Limited(
与来自1级生产商的市售产品相比，Lake的高品质碳酸锂样品在扣式电池中具有更高的电容量保持能力和更好的电化学性能。
为证实在完整的锂离子卷绕式袋式电池中的实验可重复性、均质性、电池特性及有效性Novonix将使用批量合成，开展大规模测试，这是Novonix在加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)中试规模电池生产线的一部分。借助后续实验结果， Lake公司和其潜在合作伙伴及客户就可以直接比较Lake的锂产品和相邻电池化学工业领域其它竞品的综合表现。 Novonix预计此测试过程需要几个月的时间。 一旦实验结果出台，Lake将向市场通报。
实验人员进行了扣式半电池实验，测试阴极材料的电化学性能。为了解电池粉末形态及其相纯度(见图2)，实验人员还通过电子显微镜（SEM）和X射线衍射（XRD）扫描对样品进行了相关定性研究。 XRD扫描结果显示样品无杂质。 实验中Lake的碳酸锂样品是原样被研磨后使用的，结果表明，合成过程完成后，NMC电池粉末中没有发现可见的明显变化。
将NMC622与导电性的碳和粘合剂混合，浇铸到铝箔集电器上，干燥，冲压并组装成锂离子电池半电池。与1级生产商的市售电池相比，该半电池产生了相似的电压曲线，显示出了更高的电容量保持能力和更好的电化学性能。
Novonix Limited为包括松下、CATL、三星、SK Innovation、LG 化学、博世、本田和戴森在内的众多一级电池制造商提供高精度的电池测试设备。 最近，锂离子电池和材料领域世界知名的学者Jeff Dahn教授宣布，他在继续担任达尔豪西大学(Dalhousie University)教职的同时，将以首席科学顾问的身份重返Novonix，任职于特斯拉赞助的一个部门。
Novonix最近还成功完成了1.15亿美元的机构股权融资，这凸显了机构投资者对其技术的信心。 Lake高纯度的碳酸锂提取成果是通过简单的生产流程获得的，卡奇(Kachi)项目早前的预可行性研究报告中的项目运营成本没有发生任何预期的变化（详情可参阅澳交所2020年4月30日相关公告）。低杂质是决定电池质量与锂产品定价及其市场接受度的最关键因素。 Lake的高纯碳酸盐具备市场高溢价潜力。
Lake董事总经理Steve Promnitz评论说："Novonix此次实验结果证明了Lake的高纯度锂产品在电池中的优异品质，我们期待未来的实验继续证实此初试结果。这一实验结果让电动汽车制造商和电池制造商对Lake产品的质量更加有信心，鉴于市场对高纯度锂产品的需求不断增加，这一点尤为重要。Lake正持续推进卡奇项目的最终可行性研究，目前，市场日趋关注可持续性，关注来源可靠、并能满足领先电动汽车制造商供应链需求的产品。投资者和业界对Lake公司兴趣浓厚，Lake正处于推进产品开发、为股东创造价值的极佳时期。"
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内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
+61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
+61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
+61 (0) 431 271 538
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