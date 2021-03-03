为发展公司位于阿根廷的卡奇(Kachi)锂盐水旗舰项目，清洁锂开发企业Lake Resources NL (
SD Capital Advisory Limited (SD)是一家位于伦敦的独立金融精品咨询顾问公司，专精于为发达市场及前沿市场的公司及采矿/资源类开发公司落实项目融资。该公司擅长战略性商业咨询、金融建模以及信贷分析。SD的团队由具有跨国、银行及新兴市场从业背景的资深专业金融人员组成，并配有地质和加工工程方面的专家。
GKB Ventures Limited(GKB)是一家独立咨询顾问公司，可以帮助客户达成跨境交易，通过出口信贷机构(ECA)获取国际融资。GKB在提供专有知识、有效获得政府支持的各类规划方面拥有良好的记录，其业务包括出口信贷机构(ECA)融资安排，以及创建可在长期经营中扩大规模的定制解决方案。截止目前，GKB已累计安排超过40亿美元的结构性出口信贷机构(ECA)融资，并在过去五年中成功完成了许多项目。其中一项GKB的出口信贷机构(ECA)交易在2017年获得了《全球贸易评论》(GTR)授予的"年度GTR最佳交易"奖项。
SD Capital Advisory Ltd主席David Buckle先生和GKB Ventures Ltd董事总经理Gabriel Buck先生在联合声明中说："我们很高兴获得Lake董事会的任命，在卡奇项目的这一整体阶段为Lake提供专业协助。过去的一年中，我们与Lake进行了广泛的互动，对卡奇项目及其发展前景进行了全面评估之后，我们对Lake公司的经营管理不断取得的进展表示赞赏。"
他们还补充说："卡奇项目的特性，以及Lake公司采用加利福尼亚州Lilac Solutions 公司的创新直萃技术所达成的低环境影响以及令人印象深刻的环境、社会和治理(ESG)综合效应，深深吸引着我们。这项创新技术生产出来的高纯度的碳酸锂，最终可以为市场提供可信赖的电池级产品，满足全球众多汽车制造商的可持续发展目标。这个项目令人印象深刻的ESG环境绩效特点的确是当下全球金融投资者，包括出口信贷机构的关注前沿及焦点。"
Lake董事总经理Steve Promnitz表示："出口信贷提供了一种低成本且安全的债务融资形式，这将使股东获得的价值最大化，使公司的经营风险最小化。我们期待着与各方合作机构进一步推动各项合作事宜。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
+61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
+61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
+61 (0) 431 271 538
Link: LKE:AU 任命卡奇项目联合财务顾问
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