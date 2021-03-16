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Lake Resources NL (LKE.AX)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术，开发位于阿根廷的卡奇(Kachi)旗舰项目以及另外三个卤水锂矿，生产可持续、高纯度的锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。

这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。

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https://abnnewswire.net/lnk/R6K56ZDB

内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。

   

联络

Steve Promnitz
总经理
+61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au

Anthony Fensom
Republic PR
+61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au

Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
+61 (0) 431 271 538



Link: LKE:AU 半年报


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