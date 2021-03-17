清洁锂开发商Lake Resources NL (
卡奇锂盐水项目预可行性研究(请参阅澳大利亚证券交易所2020年4月30日公告) 显示该项目可年产25,500吨碳酸锂，目前根据高纯电池级碳酸锂每吨15,500美元的最新锂价格预测(亚洲到岸价)做出了更新，其他参数未变。与最初预可行性研究中保守的价格假设相比，更新后的财务结果更为稳健。
预可行性研究更新后，按无杠杆税后净现值计算，项目价值为15.8亿美元(21亿澳元)，比先前预可行性研究中的7.48亿美元的净现值增加了约110% 。内部回报率上升至35% ，年运营现金流(EBITDA)为2.6亿美元(3.5亿澳元)(请参阅项目详情表1、2、3 *)。
目前公司正在评估卡奇项目的扩大生产，这是Lake公司成为生产高纯度、可持续的锂产品的大型企业的宏伟目标的一部分。还有一个选择方案是将生产范围扩展到氢氧化锂或碳酸锂。这是在预计高纯度电池级产品供应日益短缺的前景下做出的计划。
与传统方法相比，计划中的卡奇项目锂生产的环境足迹更小，用水用地以及碳足印都显著减少，这些环境社会治理方面的益处正得到越来越多的电动汽车制造商的推崇。
在初步生产达到全部产能后扩大生产，使之达到电池供应链的相应规模，可在生产优质产品的同时降低总运营成本，实现规模经济，节省资本成本。使用太阳能混合动力可进一步降低成本，也将降低项目的二氧化碳足迹总量。
更新预可行性研究所用的最新碳酸锂价格 ，是基于正在与潜在承销商进行的有关高纯度碳酸锂的商谈以及源于基准矿产情报的近期预测。
原先的预可行性研究是基于开采寿命25年、碳酸锂价格每吨11,000美元的保守估计(参阅澳洲证券交易所2020年4月30日公告)。更新后的预可行性研究只修订了锂的估价，其余所有重要假设，包括设立生产目标时所依据的假设以及表1、2和3 * 所列的预测财务信息及相关评注，均与原先相同。
Lake公司公司董事总经理Steve Promnitz表示: "锂的最新价格显示卡奇项目的财务状况非常稳健，随着生产规模的扩大还会进一步加强。预计在未来10年内，电动汽车和能源储存的增长需求将需要大量新增产量来满足，卡奇项目仍然具有高度的扩展性，公司正在努力扩大规模，使其在高纯度碳酸锂生产领域达到全球举足轻重的地位，在未来几年内有能力很好地满足电池级产品的预期缺口。
这是Lake 公司在与电池材料供应链和电动汽车行业的主要企业继续洽谈中的重要差异化因素，这些厂商正在寻求既可扩大规模以满足需求，又具有环境社会治理方面的可衡量的益处的高纯度产品。"
* 有关公布详情及数字，请浏览网页:
Https://abnnewswire.net/lnk/3637xt35
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
+61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
+61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
+61 (0) 431 271 538
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