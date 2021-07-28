清洁锂开发企业Lake Resources NL(
Sra. Amalia女士在布宜诺斯艾利斯工作，她将协助Lake公司及阿根廷本地团队与当地利益相关者接触，为发展阿根廷清洁锂生产做准备。
Sra. Saenz女士是布宜诺斯艾利斯的律师事务所Zang, Bergel & Viaes的合伙人，她负责该律所的能源和自然资源业务。
Sra Saenz女士是国际石油谈判代表协会的主要成员，拥有能源和资源领域的丰富经验，包括在阿根廷的并购、融资、合资和运营协议。她还曾在中亚和英国工作，积累了跨国和跨文化的勘探和生产开发经验。
Lake 的主席 Stu Crow 评论道："Amalia 为董事会带来了宝贵的国内资源经验、更高水平的治理和多元化。随着公司的扩张，她将成为董事会的重要成员，会帮助我们加强与阿根廷关键利益相关方的接触。Amalia 将提供在阿根廷能源和资源公司的开发和运营方面宝贵的法律和商业经验。"
随着公司扩张成为澳洲交易所上市的领先的电池级锂产品的生产企业，新的非执行董事进一步提高了 Lake 董事会的独立性和多样性，加强了公司的企业治理。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
董事总经理
+61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
+61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
+61 (0) 431 271 538
Link: LKE:AU任命阿根廷董事加强董事会
相关企业