清洁锂开发企业Lake Resources NL (
再加上官方对Lake的清洁锂项目的支持，该项目融资的资本成本将比传统融资结构显著降低，本金可在建设后的8.5年内偿还。这笔资金还反映出卡奇项目给包括当地社区在内的关键利益相关者带来了环境、社会和治理(ESG)方面的巨大收益，推动全球清洁能源向着净排放为零的目标前进。
ECA融资的较低利率和较长还款期限可最大限度地降低这种资金水平的财务风险，推动该项目在阿根廷卡塔马卡省的发展。意向书显示，总出资金额可能会增加到扩建一座年产50,000吨高纯度碳酸锂当量的生产设施所需资金的70%。这是因为那些领先的电池和电动汽车制造企业对可持续生产的电池级锂产品的需求不断加大，并且有愈来愈多的人预测结构性供应短缺将加剧。
UKEF提供了一份与经合组织对于官方支持出口信贷的安排一致的非常完善的意向书。UKEF的支持不以其他出口信贷机构的参与为条件。UKEF规定了英国的最低内容要求，但欢迎其他出口信贷机构参与，并且正在与他们进行讨论。根据UKEF的意向书，与英国内容相关联的一部分直接贷款有可能采用经合组织商业参考利率(CIRR)。
意向书不是具有约束力的承诺，尚需满足一系列标准项目融资条款和尽职调查，其中包括拟定恰当的承购合同、成功完成卡奇项目最终可行性研究以及符合赤道原则的环境和社会影响评估。
意向书指出了阿根廷的国家/地区限制、项目吸引力，并提及原则上的财政支持水平、灵活性和所需条件。Lake公司在2021 年 3 月任命 SD Capital Advisory Ltd和 GKB Ventures Ltd安排以ECA为重点的项目融资 (参阅2021年3月3日澳洲证交所公告)，之后获得了这次英国政府的官方支持。这些金融咨询公司与Lake公司、Hatch公司的技术顾问以及的环境和社会影响研究顾问Knight Piesold进行了积极的合作，他们强调了卡奇项目在技术和商业上的吸引力及其对于英国可持续发展目标的贡献。由于受英国和欧盟法规影响，以及对于能满足这一要求的优质电池级产品的需求，电动汽车厂家日益重视供应链的可持续性，资金环境随之向好。
在一份联合声明中，GKB Ventures Ltd. 的 Gabriel Buck和 SD Capital Advisory Ltd.的David Buckle分别表示："该项目的质量、其强有力的可持续发展目标证明书以及离岸硬通货营收是获得这一特别支持力度的关键性决定因素。"
按照计划，最终可行性研究和环境和社会影响评估将在 2022 年第一季度末完成，目前进展顺利。Lake 资金充足，在2021 年6月季度末有2600万澳元的现金和现金等价物，足以支持到 2022 年年中做出卡奇建设融资的最终投资决策的时候。
Lake的董事总经理Steve Promnitz 评论道："这一提议是 Lake 公司的一个分水岭，一家领先的出口信贷机构愿意为卡奇项目提供财务支持，这是对我们的清洁能源项目的巨大的信任。这种支持不仅反映了卡奇项目稳固的财务状况，也反映了它具有可观的环境和社会治理(ESG) 优势，例如环境足迹小，符合许多既定的可持续发展目标。
"我们承认我们还需要做大量的工作，才能将这份意向书转化为承诺资金安排。我们很高兴一些国际银行已经与我们联系，他们表示有兴趣参与卡奇项目的发展，他们的兴趣取决于有像UKEF 这样强大的出口信贷机构"。
"这份意向书基本上是说，如果Lake公司按照它在最终可行性研究以及环境和社会影响评估中所说的去做，卡奇项目将得到资助。结合潜在国际承购商的支持，投资者将逐步看到卡奇项目成功生产和扩大，这些举措将根据脱碳世界的需要择准时机进行。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
总经理
+61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
+61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
+61 (0) 431 271 538
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