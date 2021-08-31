清洁锂开发企业Lake Resources NL(
-Lake公司任命一名代持人来接收本应发行给离岸"不合格股东"的期权，以方便他们参与红利期权的发行。
-红利期权的行权价为每股0.35澳元，将于2021年10月15日到期，如果行权，将产生第二股期权(附加期权)的发行，每股附加期权的行权价为0.75澳元，将于2022年6月15日到期。
Lake公司欣获Lodge Partners Pty Ltd(以下称"代持人"或 "Lodge公司")的支持，该公司同意作为代持人，为那些在《红利期权发行招股说明书》中所确定的合格司法管辖区——即，澳大利亚、新西兰和英国、泽西岛、荷兰、爱尔兰共和国、阿根廷、印度尼西亚、巴基斯坦、香港和新加坡——之外的离岸或外国股东("不合格股东")持有和行使红利期权，这些不合格股东若在合格司法管辖区有地址就有资格获得红利期权。这些不合格股东在记录日期——即2021年8月24日星期四——约占Lake股东的2.5%。
正如先前在《红利期权发行招股说明书》中所述，Lake公司欲任命一名代持人来接收和行使那些不合格股东本应有权获得的期权、出售由此产生的股份和额外的期权，并将所得款项汇给那些不合格股东。Lake公司现已任命Lodge公司为代持人。如前所述，代持人将拥有绝对全权酌情决定出售由此产生的股份和额外期权的价格。
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https://abnnewswire.net/lnk/6166FY63
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
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Six Degrees Investor Relations
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Link: LKE:AU 红利期权发行任命代持人
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