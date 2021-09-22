Lake Resources NL (
"通过测试和试点阶段工作，我们有条不紊地取得了进展，现在我们很高兴建立起合作伙伴关系，"Lake的董事总经理Steve Promnitz说，"Lilac的技术确实具有颠覆性，它采用一种无需开采的技术解决方案，可降低运营成本，提高盐水中的锂采收率。该工艺模块化地生产高纯度锂，并且可从中试阶段快速扩大到商业阶段——这份股权安排确保了Lilac的技术可在卡奇工厂快速实现商业化。" Promnitz先生表示，高纯度电池材料的最终用户要求生产方法更加环保，Lilac创新高效的直萃法树立了行业新标准。
Lilac的首席执行官Dave Snydacker表示，卡奇项目是全球重要的锂资源。他说："使用Lilac的技术，可以高效地生产出电池制造商所需的优质锂化学品。尤为重要的是，生产方式是环保的。我们对这种盐水做了广泛研究，产生了工程研究所需的数据，结果显示这种盐水非常适合Lilac的技术。" Snydacker先生还表示："能与Lake公司合作，我们非常振奋，我们的团队很高兴能在卡奇项目展示我们的技术，推进该项目。"
Lake公司董事长Stu Crow表示："成功融资、并且与锂加工领域的领先者合作，将使我们的成本处于成本曲线最低的25%；我们还获得了英国出口信贷机构的债务融资意向书 —— Lake公司这几个月相当繁忙。我们都努力将Lilac的行业领先技术和我们的项目资金结合起来，以便加快资源的开发和生产。当你认为最终可行性研究和英国出口融资(UKEF)的其他要求都已满足时，我们与获得全额资金的差距正在缩小。目前没有多少近期锂项目可以说握有达到投产阶段的资金。" 他表示，麦格理和摩根大通最近对锂市场的研究令人鼓舞，麦格理预测锂市场现在可能会持续短缺，而摩根大通表示供应将难以跟上需求，可预见到短缺将持续到2030年之后，直至该行业清晰显示出有更多项目。
Crow先生说，阿根廷当地的发展情况也让他备感鼓舞。"ESG(环境、社会及治理)一词对投资者来说意味着一件事，但对我们在卡塔马卡省的当地人民和当地社区而言，Lilac的工艺意味着更有效地利用有限的水资源、提高采收率，减少对地表的影响。我们还将在最终可行性研究中增加该项目的可再生能源。" Crow先生表示，阿根廷各级政府都在尽最大努力鼓励锂的开发和当地社区的进步，但政府要依靠Lake和Lilac等这样的公司进行造福当地环境和社区的技术革新。
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内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
董事总经理
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steve@lakeresources.com.au
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anthony@republicpr.com.au
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