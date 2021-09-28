清洁锂开发企业 Lake Resources NL(
加拿大出口发展局的意向书并没有提高出口信贷机构为项目提供潜在项目融资的水平，但确实提升了采购灵活性，扩大了获得低成本直接贷款的渠道，同时反映出对于一个稳健项目的联合融资的更强信心。
Lake还收到了英国出口融资署(UKEF)的意向书。根据一项涵盖约 70% 的卡奇项目资金需求的《共同条款协议》，在符合标准项目融资条件的前提下，计划让加拿大出口发展局与作为牵头出口信贷机构的UKEF一起运行。
在符合采购要求的条件下，加拿大出口发展局可能会以经合组织商业参考利率向该项目提供高达1亿美元的直接贷款。截至 2021年9月6日，此类贷款的经合组织商业参考美元利率固定于1.77%，还款期为8.5年。(此票面利率不包括受经合组织规则约束的加拿大出口发展局溢价）。
加拿大出口发展局是一家加拿大国有金融公司，致力于帮助各种规模的加拿大公司在世界舞台上取得成功。加拿大出口发展局是国际风险专家，为了能让加拿大公司自信地发展业务，而向他们提供所需的各种工具——贸易知识、融资解决方案、股权、保险和联系，支持那些可持续和负责任的业务。
Lake公司欢迎英国出口融资署和加拿大出口发展局的合作，这显示Lake的清洁锂项目可能获得政府的进一步支持。此项目融资是在建设后的8.5年内偿还本金，资金成本显著低于传统融资结构。
卡奇项目给主要各利益相关方带来的环境、社会和治理(ESG)收益是巨大的，不仅当地社区受益，也推动了全球清洁能源净零排放。出口信贷机构融资的利率较低、还款期限较长，最大限度地降低了这种融资水平的财务风险。
加拿大出口发展局的意向书和英国出口融资署的意向书不是有约束力的承诺，它们受一系列标准项目融资条款和尽职调查的约束，其中包括承购合同结构适当、成功完成卡奇最终可行性研究、完成环境和社会影响评估(ESIA)以及符合赤道原则。
Lake的董事总经理Steve Promnitz评论说："有了加拿大的直接主权贷款和英国的主权支持，大大降低了该项目对投资者和国际银行的风险，他们继续表示有强烈兴趣参与卡奇项目开发"。
"诚然，Lake还需要做大量工作，才能将这些意向书转化为承诺的资金安排。然而，意向书是一个路线图，如果Lake做到了它在最终可行性研究以及环境和社会影响评估中所说的，该项目就会得到资金。"
卡奇项目的最终可行性研究和环境社会影响评估(ESIA)进展顺利，计划是在 2022 年第二季度完成。Lake在2021年6月季度末拥有2600万澳元的现金和现金等价物，有充足资金支持到做出卡奇建设融资的最终投资，预计2022年中期将做出该决策，然后是建设施工，目标是2024年投产，年产25500吨碳酸锂。预计还要在与最终可行性研究相近的时间进行一项年产51,000吨的增产研究。
最近Lake 宣布，Lilac Solutions将通过贡献技术、工程团队及现场示范工厂，根据阶段性绩效，获得卡奇项目的最多25% 的股份。Lilac在获得卡奇项目的权益后，预计将出资约5000万美元——相当于按其占比份额的未来开发成本，来调整创新、资金、开发和生产。(参阅澳大利亚证券交易所2021年9月22日公告）。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
董事总经理
+61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
+61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
+61 (0) 431 271 538
Link: LKE:AU加拿大为卡奇项目提供更多出口信贷支持
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