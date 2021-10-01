清洁锂开发企业Lake Resources NL(
由于新冠疫情对包括公司运营地点在内的诸多事项加以限制，本公司需额外时间来安排审计和其它工作。
本通告随附公司截至2021年6月底的财政年度的初步未经审计账目。
本公司如获悉未经审计的账目与经审计的账目存在重大差异，将立即向市场公告。
欲查看报告，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/G8217SQQ
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
董事总经理
+61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
+61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
+61 (0) 431 271 538
Link: LKE：AU 初步未经审计财务报告
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