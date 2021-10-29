Lake Resources NL(
目前大部分融资已到位，可在2021年将该项目开发成25,500吨碳酸锂的年产量。
英国和加拿大出口信贷机构已表示，在符合标准项目融资条件的前提下，将为卡奇项目开发提供约70%的项目资金。
本季度重点
- 可从英国出口信贷机构UKEF和加拿大出口发展局(EDC)获得卡奇锂矿项目的低成本长期项目债务融资。
- UKEF给出了一份强有力的意向书，根据标准的项目融资条款，支持卡奇项目发展所需总资金的约70%。
- 加拿大出口信贷机构EDC提供了一份意向书，有可能与UKEF合作，为该项目提供高达1亿美元的直接贷款。
- 卡奇项目的最终可行性研究和环境与社会影响评估(ESIA)继续进行，预计将在2022年第二季度完成，同时还将扩大产量，使产量翻倍，达到年产5.1万吨碳酸锂当量。
- 仍在继续与潜在的承购商和电动汽车制造商的洽谈，全球只有少数项目未承诺承购锂产品。
- Lake正式与Lilac公司合作，为开发卡奇项目提供技术和资金。Lilac将提供技术、工程团队和一个现场示范工厂，根据阶段性业绩，获得卡奇项目最多25%的股份。
- Lilac在获得其股份后，预计将提供约5000万美元的资金，相当于其在未来开发成本中的按比例份额。
- Lake宣布按比例配股，在2021年8月24日持有的每10股股份，会按比例发行1股红利期权；在2021年10月15日之前行使的每1份红利期权，就会获得1份额外的期权。认购率约为75%。
-从2022年初开始，锂的供应短缺日益严重，锂的价格会继续上升。
- Lake公司资金充足，可支持到预计在2022年中期作出建设融资的最终投资决定(FID)。截至9月底，现金为4650万澳元(3500万美元)，10月底有大约6300万澳元(4740万美元)。
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内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
董事总经理
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steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
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anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
+61 (0) 431 271 538
Link: LKE:AU季度报告
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