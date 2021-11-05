清洁锂开发企业Lake Resources NL(
附加发行的1赠1非上市额外红利期权(86,094,394份期权)行权价为0.75澳元，到期日为2022年6月15日。公司计划向澳大利亚证券交易所申请让这些股票上市。如果这些期权转换为股份，将在明年年中对卡奇(Kachi)项目做出最终投资决定之前，为公司的现金储备再添6400万澳元。
Lake公司总经理Steve Promnitz先生说："我想感谢股东们，在Lake公司朝着卡奇锂盐水项目进行最终投资决定和建设的目标迈进的时候，支持公司构建起稳健的财务状况。公司现在有充足的资金进行卡奇锂盐水项目的开发、最终可行性研究（DFS）这些活动。
公司在2021年1月19日的报告已披露，公司与Acuity Capital签订的《受控配售协议》将延长至2023年1月31日。融资金额现已增至8000万美元，以反映公司市值的变化。该协议对公司使用该贷款未作任何要求。
Promnitz先生说，卡奇项目继续取得钻探成功，钻探目的是提升资源量类别和扩大资源量(见澳交所 2021年7月7日公告)。
他说，由于对未分配的高纯度电池锂——特别是具有显著环境社会和治理(ESG)效益的锂——的需求迅速上升，公司正在扩大开发团队，推动卡奇项目进入清洁锂的规模生产阶段。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
董事总经理
+61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
+61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
+61 (0) 431 271 538
Link: LKE：AU关于红利期权和融资便利的通报
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