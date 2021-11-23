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这笔资金将用于加速 EP 136 的商业化和营运资金目的，预计在 2021 年底前 EP 161 中两口水平井的初始流量测试结果。
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"我们很高兴欢迎 Bryan Sheffield 成为 Tamboran 的战略投资者和主要股东。
"Bryan Sheffield 在美国非常规能源领域拥有丰富的投资经验。他之前曾担任 Parsley Energy Inc. 的董事长、首席执行官和创始人，该公司是德克萨斯州二叠纪盆地的主要独立非常规油气生产商。Parsley Energy 被收购先锋自然资源公司于 2021 年 1 月以 73 亿美元收购。
"对于 Tamboran 来说，这是一个激动人心的时刻，因为我们与合资伙伴 Santos QNT Pty Ltd（"Santos"）在 EP 161 完成了 2021 年的两口水平井钻井活动。EP 161 中的两口井预计都将进行压裂增产和流动2021 年底前进行测试。
"从 2021 年活动中汲取的经验正在整合到我们运营的 2022 年钻井计划的规划中，该计划将包括位于 Core Beetaloo 内的 EP 136 中的 Maverick 1H 井。"
Bryan Sheffield 说："Beetaloo 子盆地拥有许多世界级页岩气藏的关键要素。Mid-Velkerri 页岩具有广阔的空中范围、充足的厚度和出色的岩石质量。我很高兴能成为其中的一员坦博兰的故事。"
展示位置详情
Tamboran 已以每股普通股 0.37 美元的价格完成了 94,498,961 股普通股的配售，较 7 天成交量加权平均价格折让 3%，较最后收盘价折让 3.9%，筹集了约 3,500 万美元。 Bryan Sheffield 以 2000 万美元认购了 54,054,054 股普通股。包括他现有的 120 万股股份，他将成为主要股东，占 Tamboran 已发行普通股本总额约 7.4%。配售股份的余额包括 40,444,907 股普通股，主要由现有机构股东购买。筹集的资金将用于加速 CY2022 EP 136 工作计划和营运资金目的。配售后，已发行普通股总数将为747,359,518股。
配售股份将根据澳交所上市规则 7.1 使用本公司现有的配售能力发行，并将与现有普通股享有同等地位。 MST Financial 担任配售的唯一牵头经办人和账簿管理人。
查看股份配发时间表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/7FAHSFC4
内容关于 Tamboran Resources Limited
Tamboran Resources Ltd (ASX:TBN) 是一家天然气公司，旨在通过在大麦克阿瑟盆地内的 Beetaloo 子盆地开发低二氧化碳非常规天然气资源，在全球能源向低碳未来转型中发挥建设性作用。 澳大利亚北领地。 Tamboran 的主要资产是位于 Beetaloo 子盆地的 EP 161 的 25% 工作权益和 EP 136、EP 143 和 EP(A) 197 的 100% 工作权益。
联络投资者查询：
Eric Dyer，首席财务官
61 2 8330 6626
Investors@tamboran.com
媒体查询：
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Media@tamboran.com
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