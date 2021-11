查看其它语言版本



Tamboran Resources Limited ( TBN.AX ) 通过私募("配售")筹集了大约 3500 万美元,由美国战略投资者 Bryan Sheffield 投资 2000 万美元,并得到现有股东的支持。这笔资金将用于加速 EP 136 的商业化和营运资金目的,预计在 2021 年底前 EP 161 中两口水平井的初始流量测试结果。Tamboran Resources Limited ( TBN.AX ) 董事总经理兼首席执行官 Joel Riddle 说:"我们很高兴欢迎 Bryan Sheffield 成为 Tamboran 的战略投资者和主要股东。"Bryan Sheffield 在美国非常规能源领域拥有丰富的投资经验。他之前曾担任 Parsley Energy Inc. 的董事长、首席执行官和创始人,该公司是德克萨斯州二叠纪盆地的主要独立非常规油气生产商。Parsley Energy 被收购先锋自然资源公司于 2021 年 1 月以 73 亿美元收购。"对于 Tamboran 来说,这是一个激动人心的时刻,因为我们与合资伙伴 Santos QNT Pty Ltd("Santos")在 EP 161 完成了 2021 年的两口水平井钻井活动。EP 161 中的两口井预计都将进行压裂增产和流动2021 年底前进行测试。"从 2021 年活动中汲取的经验正在整合到我们运营的 2022 年钻井计划的规划中,该计划将包括位于 Core Beetaloo 内的 EP 136 中的 Maverick 1H 井。"Bryan Sheffield 说:"Beetaloo 子盆地拥有许多世界级页岩气藏的关键要素。Mid-Velkerri 页岩具有广阔的空中范围、充足的厚度和出色的岩石质量。我很高兴能成为其中的一员坦博兰的故事。"展示位置详情Tamboran 已以每股普通股 0.37 美元的价格完成了 94,498,961 股普通股的配售,较 7 天成交量加权平均价格折让 3%,较最后收盘价折让 3.9%,筹集了约 3,500 万美元。 Bryan Sheffield 以 2000 万美元认购了 54,054,054 股普通股。包括他现有的 120 万股股份,他将成为主要股东,占 Tamboran 已发行普通股本总额约 7.4%。配售股份的余额包括 40,444,907 股普通股,主要由现有机构股东购买。筹集的资金将用于加速 CY2022 EP 136 工作计划和营运资金目的。配售后,已发行普通股总数将为747,359,518股。配售股份将根据澳交所上市规则 7.1 使用本公司现有的配售能力发行,并将与现有普通股享有同等地位。 MST Financial 担任配售的唯一牵头经办人和账簿管理人。查看股份配发时间表,请访问:内容关于 Tamboran Resources LimitedTamboran Resources Ltd (ASX:TBN) 是一家天然气公司,旨在通过在大麦克阿瑟盆地内的 Beetaloo 子盆地开发低二氧化碳非常规天然气资源,在全球能源向低碳未来转型中发挥建设性作用。 澳大利亚北领地。 Tamboran 的主要资产是位于 Beetaloo 子盆地的 EP 161 的 25% 工作权益和 EP 136、EP 143 和 EP(A) 197 的 100% 工作权益。

Media@tamboran.com 投资者查询:Eric Dyer,首席财务官61 2 8330 6626Investors@tamboran.com媒体查询:61 2 8330 6626Media@tamboran.com