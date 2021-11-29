随着美国庆祝 2021 年感恩节，忙碌的一年仍在继续，《新闻周刊》上周刊登了一篇封面故事，强调了持续存在的威胁。
DroneShield (
在巴西，在罕见的公开披露 DroneShield 设备使用情况中，监狱警察分享了拦截一架携带违禁品进入 Ribeirao das Neves 监狱的无人机的细节。
无人机事件持续升级到 2021 年，最近一个引人注目的例子是本月早些时候对伊拉克总理的袭击。
DroneShield 最近还发布了更新的第 6 版 C-UAS Factbook，帮助驾驭 C-UAS 技术不断扩大和复杂的世界。
我们将继续通过面对面和虚拟演示积极与我们的客户互动，包括在过去两个月中：
- 与 JCO 在尤马试验场的部署，
- 与 Team Defense Australia 和我们的合作伙伴 SAIC 在 AUSA 展出，
- 轴突加速 2021，
- 与我们的荷兰合作伙伴 ForcePro 一起部署在安特卫普警方的试验中，
- 与我们的法国合作伙伴 Scopex 一起参加在巴黎举行的 Milipol 会议，
- 与我们的挪威合作伙伴 Siphon 在奥斯陆机场进行的国际刑警反无人机设备评估，以及
- FAMEX（墨西哥航空航天博览会）。
此外，我们在世界各地的一些国内合作伙伴在此期间继续向最终客户进行演示。
DroneSentry-X 检测和击败系统继续展示其部署多功能性的优势，越来越多地用于车辆、船舶和屋顶等固定地点。
在技术方面，DroneShield 很高兴通过其 DroneOptID 解决方案继续在人工智能驱动的计算机视觉领域取得进步，该解决方案与我们坚固耐用的 SmartHub 设备一起部署在边缘。这款开创性软件的最新版本将于下个月在美国陆军机动火力综合实验 (MIFX) 演习中展示，与我们的合作伙伴 Trakka Systems 合作，利用他们的高端光学和热像仪。
RfPatrol 设备已经看到他们第一次公开的空中部署，由美国消防员（担心无人机与消防直升机的叶片相撞）。
公司继续获得澳大利亚政府和澳大利亚国防工业的广泛认可，最近获得的奖项包括多项 DefenceConnect 行业奖称号，并赢得澳大利亚政府出口奖的先进技术国家类别等。
今天，AFR 公布了其 Fast 100 名单，DroneShield 排在第 21 位。
DroneShield 正在继续快速扩展其澳大利亚和美国办事处的工程和销售职位，并且最近发布了对其几位团队成员的视频采访，从而可以一窥公司内部的生活。
有关 DroneShield 的更多信息，请访问 www.droneshield.com。
内容关于 DroneShield Ltd
DroneShield Ltd (ASX:DRO) (OTCMKTS:DRSHF) 是一家澳大利亚上市公司，总部位于悉尼，在美国和英国设有团队。我们专注于射频传感、人工智能和机器学习、传感器融合、电子战、快速原型设计和 MIL-SPEC 制造。
我们的能力用于保护世界各地的军事、政府、执法、关键基础设施、商业和贵宾。
通过我们主要由澳大利亚工程师组成的团队 - 我们为客户提供定制的解决方案和现成的产品，旨在适应各种陆地、海上或机载平台。
DroneShield 自豪地向世界各地的客户出口澳大利亚的能力，并支持澳大利亚的国防、国家安全和其他组织保护人员、关键基础设施和重要资产。
联络奥列格·沃尼克
首席执行官兼董事总经理
电子邮件：oleg.vornik@droneshield.com
电话：61-2-9995-7280
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