Bluechiip Limited (
这些重要的美国和欧盟认证使公司能够直接向这些关键目标市场销售产品。
该公司现已在全球推出支持 Bluechiip 的样品管理解决方案产品线，包括样品存储耗材、读取器和 Stream(TM) 样品管理软件。
该公司计划直接将 Bluechiip-Enabled 产品线营销和销售到北美和澳大利亚/新西兰，并通过欧洲和亚太市场的分销合作伙伴。
Bluechiip 董事总经理 Andrew McLellan 表示，该公告对 Bluechiip 来说非常令人兴奋。
'认证很重要；在过去的 18 个月中，我们致力于并获得了 ISO9001 质量管理体系的认证，我们已经根据该体系验证了我们的所有产品。 FDA 注册和 CE IVD 认证意味着我们可以直接销往美国以及欧洲和亚太地区。
产品发布使 Bluechiip 能够直接向终端客户销售全系列 Bluechiip 品牌产品。我们现在正在与生命科学领域的生物银行、研究、临床试验和制药公司的终端客户直接交谈。重要的是，我们现在可以提供定制的读码器、软件和样品存储耗材。
我们还推出了营销活动，包括更新我们的网站。 Bluechiip 现在拥有完整的产品目录，包括一系列附件、阅读器和耗材，并由适当的软件提供支持。我们已经降低了业务风险，并掌控了我们自己的未来。
对我们的最终客户而言最重要的是，我们专注于重新定义质量，提高生产力，并在一天结束时为每个样品提供信心，我们已经在过去两个月中在欧洲和澳大利亚收到订单并进行安装，并期待扩大我们的客户群，尤其是在北美。
麦克莱伦先生表示，Bluechiip 专注于其直接面向市场的产品，同时继续与公司的合作伙伴合作，包括 FujiFilm Industries Irvine Scientific (FISI)，以及其他潜在合作伙伴，以将 Bluechiip 的技术应用扩展到多个市场。
内容关于 Bluechiip Limited
Bluechiip Limited (ASX:BCT) 了解每个样本——干细胞、血液、卵子、精子和其他生物样本——都是至关重要的，因此我们的目标是以最有效的方式以最佳质量管理每个样本。 Bluechiip 的高级管理解决方案是唯一一种在低温环境中提供带 ID 的样品温度的解决方案。最重要的是，这为每个样本提供了信心。
Bluechiip 独特的专利技术是一种基于 MEMS 的无线跟踪解决方案，不包含任何电子设备。它代表了当前跟踪方法的代际变化，例如标签（手写和预印）、条形码（线性和二维）和射频识别。 Bluechiip 标签被嵌入或制造到存储产品中，例如小瓶或袋子。每个产品都可以轻松识别，关键信息（例如样品温度）由阅读器检测并存储在 Bluechiip 软件中。除了在极端温度下运行之外，Bluechiip(R) 高级样品管理解决方案还可以承受高压灭菌、伽马辐射灭菌、加湿、离心、低温储存和结霜。
Bluechiip 的技术可应用于医疗保健，包括低温储存设施（生物库和生物储存库）、病理学、临床试验和法医学。其他主要市场包括冷链物流/供应链、安全/国防、工业/制造和航空航天/航空。
Bluechiip：提供对每个样本的信心。
联络企业咨询
安德鲁·麦克莱伦
董事总经理 - 首席执行官
电话：61-457-823-470
andrew.mclellan@bluechiip.com
媒体
理查德·艾伦
电话：61-3-9915-6341
氧气金融公关
richard@oxygenpr.com.au
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