Empire Energy Group Ltd ( EEG.AX ) (OTCMKTS:EEGUF) 报告称,Silver City Rig 40 对 Carpentaria-2 垂直段的钻探已安全有效地完成,总深度为 1,835 米。该井在四个叠置的 Velkerri 地层产油层中遇到了富含稠液体的气页岩,目标地层上有强烈的天然气显示,岩心样本中的活气渗出。测井解释表明四个堆叠页岩目标的厚度和岩石特征与 Carpentaria-1 位置有很强的相关性。目标页岩比 Carpentaria-1 深约 240m,与钻前地震解释一致。EP187 中的填充二维地震采集已安全完成,处理和解释工作即将开始。Empire 已开始针对中 Velkerri B 页岩钻探 Carpentaria-2H 水平段。Netherland, Sewell and Associates 将编写一份更新的独立资源报告,其中包含 Carpentaria-2 日志和核心数据的结果。董事总经理 Alex Underwood 的评论:"Empire 的管理团队对 Carpentaria-2 垂直剖面的钻探和地层评估的中期结果感到高兴。结果加强了我们对 Velkerri 富含液体的天然气目标页岩的强连续性的建模与强匹配与 Carpentaria-1 位置相距 11 公里,尽管在 Carpentaria-2 处更深 240m。增加的深度可能会支持增加的流速,同时保持相对于更深钻探的成本优势。我们从目标页岩进一步切割的侧壁岩心样本中目睹了活气渗出增强我们的观点,即一旦我们开始流动测试,就可以实现强劲的生产率。我们已经开始钻探 Carpentaria-2H 的水平段,这是我们有史以来的第一口水平井,目标是 Velkerri B 页岩,这是该地区天然气产量的最大贡献者Carpentaria-1垂直流测试中的四个目标地层。整个盆地的活动很强。起源及其合资伙伴 Falcon Oil and Gas 最近报告了他们的 Velkerri-76 井的令人鼓舞的结果,该井的目标是与 EP187 中存在的 Velkerri 页岩相同的富含液体的气体窗口。 Santos 及其合资伙伴 Tamboran 最近在 EP187 附近的区块完成了两口水平井的钻探,裂缝增产工作已经开始,初步流量测试结果预计将在 2021 年底公布。联邦政府最近发布的国家天然气基础设施计划和未来天然气基础设施投资框架证明了 Beetaloo 盆地在未来几年为澳大利亚提供能源安全方面的重要性。"Carpentaria-2 垂直剖面钻孔总结井下测井已确认 Carpentaria-2 垂直井地层的深度和厚度与模型相符。泥浆记录显示气体升高,气相色谱仪读数表明湿气成分与 11 公里外的 Carpentaria-1 垂直井一致。一个广泛的电缆项目已成功运行,其中包括 50 个旋转侧壁岩心,这些岩心被发送到 WD von Gonten and Co 进行岩石物理分析。观察到气体从浸入水中的侧壁岩心样品到达地表时渗出,这是目标页岩生产力的积极信号。这段观察的视频可在 Empire 网站上找到。迄今为止,在 Beetaloo 子盆地中,钻探速度是最快的,每个部分只使用一个钻头。这预示着未来开发场景中预期的钻井速度和成本。在地层评估期间收集的测井和岩心数据将由 Empire 的技术专家进行分析,随后 Netherland、Sewell 和 Associates 将委托进行更新的独立资源评估。我们希望在 2022 年第一季度分享他们的评估结果。Carpentaria-2H 水平目标选择Empire 现在将针对中间 Velkerri B 页岩钻探 Carpentaria-2H 的水平部分。在 Carpentaria-1 井的垂直流测试过程中,所有四个潜在的 Velkerri 页岩目标区,Velkerri A、Intra A/B、B 和 C 页岩都向地面生产了天然气。B页岩在流动测试中产气比例最高,回流水贡献相对较低。Carpentaria-1 和 Carpentaria-2H 之间页岩的一致性,加上深度的增加,使 Empire 的技术团队有信心选择 B 页岩作为水平评价钻井的第一个目标。在未来几周对水平段进行钻探、套管和固井后,Empire 将在雨季暂停油井。水平段压裂增产和流量测试的准备工作将在雨季进行,预计将于 2022 年第二季度初重新开始运营。随着水平钻井阶段的进行,Empire 将更新股东信息。*要查看表格和数字,请访问:内容关于 Empire Energy Group LtdEmpire Energy (ASX:EEG) (OTCMKTS:EEGUF) 在北领地的 McArthur 和 Beetaloo 盆地拥有超过 1,450 万英亩的极具潜力的勘探矿权。公司自2010年以来开展的工作表明,公司持股80%的麦克阿瑟盆地东部沉积海槽具有非常可观的常规和非常规油气潜力。 Empire 在其中占有重要地位的 Beetaloo 子盆地已经独立评估了世界级的碳氢化合物数量,同时行业活动正在大幅增加,以评估澳大利亚主要石油和天然气运营商已经取得的重大发现。Empire Energy 是一家经验丰富的常规石油和天然气生产商,在阿巴拉契亚地区(纽约和宾夕法尼亚州)开展业务。自 2006 年以来,Empire 已成功开发和生产石油和天然气。

