查看其它语言版本



NOVONIX Limited ( NVX.AX ) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) 欣然宣布已从 NGen 获得 167.5 万加元,以在加拿大电池材料供应链的建设中发挥关键作用。加拿大先进制造超级集群背后的行业领先组织加拿大下一代制造 (NGen) 已宣布提供 167.5 万加元的资金,用于对由 NOVONIX Battery Technology Solutions Inc. 领导的设施、设备和人员进行近 1800 万美元的投资,以开发一个世界领先的电池材料开发和制造工厂。NOVONIX Battery Technology Solutions 由达尔豪斯大学 Jeff Dahn 博士研究小组的毕业生创立,专门从事电池研究、电池测试和材料开发。与合作伙伴 Well Engineered Inc. 一起,NOVONIX 将在新斯科舍省达特茅斯建立最先进的设施,进一步发展其世界一流的电池材料能力。这一变革性项目将简化制造流程,降低总体成本,并减少阴极制造的环境足迹。新设施将在建立加拿大电池材料供应链方面发挥关键作用,限制目前对亚洲的依赖,并利用该行业因电动汽车和电网储能需求增加而产生的巨大增长。"NOVONIX 开发的技术具有变革性,公司已经对增长做出了重大承诺,"NGen 首席执行官杰森·迈尔斯 (Jayson Myers) 说。 "NGen 资金使 NOVONIX 能够扩大项目范围并加快行动速度,引入合作伙伴并发展先进制造生态系统,以支持全球朝着可持续发展的方向发展。"该项目是加拿大创新超级集群计划下不断增长的由 NGen 资助的先进制造计划组合的一部分。迄今为止,NGen 已批准在 135 个项目中投资 2.09 亿加元,新创新支出总额为 5.15 亿加元。 NGen 继续投资于协作性、变革性的制造和技术项目,这些项目将为加拿大的先进制造生态系统留下持久的遗产。关于 NGen - 加拿大下一代制造NGen 是行业领先的非营利组织,负责领导加拿大的先进制造超级集群。它的任务是帮助加拿大建立世界领先的先进制造能力,造福加拿大人。 NGen 致力于加强其 4,300 多家制造商、技术公司、创新中心和研究人员之间的合作,并为旨在开发、应用或扩大加拿大转型制造解决方案的行业主导计划提供资金和业务支持用于全球市场的商业化。内容关于 NOVONIX LtdNOVONIX Limited (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) 是一家为全球锂离子电池行业提供高性能材料、设备和服务的综合开发商和供应商,在美国和加拿大开展业务,并在 超过 14 个国家。 NOVONIX 的使命是支持锂离子电池技术的全球部署,以实现更清洁的能源未来。

联络 Investor Relations

Ian Pemberton

Phone: +61-402-256-576

Email: ir@novonixgroup.com Investor RelationsIan PembertonPhone: +61-402-256-576Email: ir@novonixgroup.com