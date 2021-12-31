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超快充电结果
此前于 2021 年 6 月 22 日宣布的 FC 计划最近取得了巨大成功。该计划使用 2-3Ah 电池，在 2C-2C 速率（充电 30 分钟和放电 30 分钟）超过 6000 次循环后保留率超过 60%，此时决定使用更大的电池来快速跟踪 EFC 程序。商业细胞。
由于所需的充电电流高达 70 安培，因此在将高压电源安装到建筑物中以运行这些测试时出现了轻微的延迟。
作为初始测试协议的一部分，EFC 程序目前运行的电池充电时间为 15 分钟，放电速率可变。迄今为止，所收到的结果非常令人兴奋，已实现 250 多次循环而没有任何容量损失。
计划是让这个程序循环超过 3000 次，然后以更高的电流运行新程序以实现 10 分钟的充电，然后再充电 6 分钟。
优化后的电池仍处于常规能量电池的 95% 能量密度以内，这意味着能量密度损失最小。这种用于非 LFP 电池且不含任何钴和镍的高功率密度使 C4V 的技术成为市场的领导者。
测试是在 90% DOD 下进行的，这相当于在充电和放电循环期间注入和收回的最大能量。这些电池采用标准的可扩展工艺以及来自高素质供应商的材料制成，这将允许在有限的可变性下扩大技术规模，从而在市场上快速推出。
结果的意义
需要 EFC 或 FC 的行业包括运输行业，因为它们一直在路上，今天宣布的结果可能会改变他们的游戏规则。真正的意义来自于循环次数和充电次数。
传统上，电动汽车行业使用的电池目前在使用较低的充电率约 1,000 次循环后可保持高达 80% 的保留率。当应用恒定的快速充电速率时，电池寿命会显着缩短。
今天的结果显示，使用 15 分钟充电循环 250 次后，容量没有损失。
NYSERDA 纽约州 EFC 巴士计划
NYSERDA EFC 巴士计划开始时，各方多次延迟，电池组已在 2021 年第二季度提供。迄今为止的反馈非常积极，具体数据预计将在 2022 年第一季度发布。
该计划由 NYSERDA 资助，旨在说明 C4V EFC 技术可以应用于纽约州的州际公交巴士。
C4V 总裁 Shailesh Upreti 博士评论道："我们在改变电池架构和开发超快充电设计的配方方面取得了重大进展。我们的最终目标是在 10C 倍率（6 分钟充电时间）下实现 10,000 次循环，并且在在过去的 12 个月里，我们获得了重要的洞察力，这使我们能够朝着这一目标取得重大进展。我们的无氧化物（缺氧）以及无钴和镍技术使我们能够在不产生大量高温危及安全。"
Magnis 董事长 Frank Poullas 评论道："EV 的所有者将理解 EFC/FC 技术的重要性，这对许多行业来说也是必不可少的，今天使用商用电池的初步结果非常令人兴奋。"
"我们期待在不久的将来提供进一步的结果，并致力于在 iM3NY 锂离子电池厂生产这些用于商业用途的电池。"
*查看电池性能图表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/SA75IY0A
内容关于 Magnis Energy Technologies Limited
Magnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) 参与并在电气化供应链的多个方面进行战略投资，包括绿色认证锂离子电池的制造、领先的电池技术和高品质、高性能的负极材料。该公司的愿景是实现、支持和加速绿色能源转型，这对于采用电动汽车和可再生能源存储至关重要。
联络弗兰克·普拉斯
执行主席
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www.magnis.com.au
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