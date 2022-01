查看其它语言版本



Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 参考其日期为 2022 年 1 月 4 日的替代投标人声明(替代投标人声明),以及与其所有股份的场外收购要约有关的要约在替代投标人声明中规定的登记日期,在 Focus Minerals Ltd (ACN 005 470 799) 中。TGM 很高兴地通知,它已开始发送替代投标人声明和要约(对于在替代投标人声明中所述的登记日期,Focus Minerals Ltd 的所有股份)。替代投标人声明附有 TGM 日期为 2022 年 1 月 18 日的第二个补充投标人声明的副本。TGM 的报价日期为 2022 年 1 月 18 日,计划于 2022 年 2 月 21 日晚上 7 点(悉尼时间)截止(除非延期或撤回)。替换投标人声明和第二个补充投标人声明(已发送)的副本附在下面的链接中,包括 ASIC 集体令 [CO 13/521] 第 5 段的目的。*要查看替代的投标人声明,请访问:内容关于 Theta Gold Mines LimitedTheta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司,在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目,与该地区其他黄金生产商相比,这些项目具有成本优势。Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边,距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特(姆普马兰加省首府)以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后,公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂,以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区,可以访问和探索,记录的历史产量超过 6.7Moz。

联络 Bill Guy, Chairman

Theta Gold Mines Limited

T: + 61 2 8046 7584

E: billg@thetagoldmines.com



Investor Relations

Australia: Ben Jarvis

Six Degrees Investor Relations

T: +61 (0) 431 271 538



United States: Michael Porter

Porter, LeVay & Rose Inc

T: +1 212 564 4700

E: theta@plrinvest.com Bill Guy, ChairmanTheta Gold Mines LimitedT: + 61 2 8046 7584E: billg@thetagoldmines.comInvestor RelationsAustralia: Ben JarvisSix Degrees Investor RelationsT: +61 (0) 431 271 538United States: Michael PorterPorter, LeVay & Rose IncT: +1 212 564 4700E: theta@plrinvest.com