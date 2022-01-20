Theta Gold Mines Limited (
发货完成
TGM 很高兴地通知，它现在已按照 2001 年（联邦）《公司法》第 633(1) 款第 6 项的要求完成了替代投标人声明和报价的发送。替代投标人声明附有 TGM 日期为 2022 年 1 月 18 日的第二个补充投标人声明的副本。
就 2001 年（联邦）《公司法》第 633(1) 款第 8 项而言，附上一份通知，确认发送替代投标人声明和与收购要约有关的要约。
请注意，优惠不受 Focus Entitlement Offer 条件的限制
正如最初宣布的那样，TGM 的要约受制于 Focus 不进行 Focus Entitlement 要约的条件。在替代投标人的声明中，TGM 表示（鉴于焦点权利要约于 2021 年 12 月 23 日结束）它将正式放弃这一条件，以允许其收购要约继续进行。这在替代投标人声明中有更详细的解释。
根据 2001 年 (Cth) 公司法第 650F 条，我们现在附上一份通知，宣布收购要约已免除附录 2 (a) 段中规定的失败条件（焦点授权要约未进行）替代投标人声明。
查看发货通知，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/GSU137SK
内容关于 Theta Gold Mines Limited
Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。
Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。
该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。
联络Bill Guy, Chairman
Theta Gold Mines Limited
T: + 61 2 8046 7584
E: billg@thetagoldmines.com
Investor Relations
Australia: Ben Jarvis
Six Degrees Investor Relations
T: +61 (0) 431 271 538
United States: Michael Porter
Porter, LeVay & Rose Inc
T: +1 212 564 4700
E: theta@plrinvest.com
Link: 发货通知和报价不受失败条件的影响
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