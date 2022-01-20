Phillips 66 (NYSE:PSX) 和 NOVONIX Limited (
Phillips 66 能源研究与创新副总裁 Ann Oglesby 表示："这项协议建立在我们对 NOVONIX 的战略投资的基础上，对于两家致力于创新和低碳未来的公司来说，这是自然而然的下一步。"它设定了框架让两家公司密切合作，加快美国电池供应链下一代材料的开发。"
Phillips 66 于 2021 年 9 月成为 NOVONIX 的主要投资者，当时它收购了该公司 16% 的股份。该投资正在支持 NOVONIX 的增长，因为它扩大了生产规模并为更高性能的储能应用开发新技术。
"我们很高兴能进一步与 Phillips 66 建立合作关系，我们计划共同开发整体工艺，从制造前体材料到生产高容量长寿命合成石墨负极材料，旨在提高电池性能、降低成本并减少对环境的影响， "NOVONIX 首席执行官 Chris Burns 博士说。 "我们相信 NOVONIX 是目前唯一一家计划在美国提供大量合成石墨负极材料的供应商，这种合作伙伴关系将加速我们建立北美供应链的使命，为不断增长的电池行业提供动力并促进可持续发展的未来。 "
根据协议，Phillips 66 和 NOVONIX 将利用各自行业的领先地位以及现有的知识产权和 RandD 能力，推动优化原料和锂离子负极材料的商业开发，减少碳密集型加工。
该协议规定 Phillips 66 和 NOVONIX 合作开发知识产权，并规定了开发和共享知识产权的条件。除了承诺分担与专利申请和专利的准备、提交、起诉和维护相关的费用外，NOVONIX 不会因签订本协议而产生财务影响。
该协议的初始期限为 2 年，并将在初始期限后连续一年自动续签。该协议可在提前三十天书面通知后无故终止。
Phillips 66 是全球领先的特种焦制造商，特种焦是 NOVONIX 生产的合成石墨阳极材料的关键前体。该公司是少数拥有内部研发机构的下游公司之一。其能源研究和创新小组致力于开发低碳技术以支持能源转型，包括下一代电池。
NOVONIX 是合成石墨负极材料的领先生产商，该材料用于制造为电动汽车、个人电子产品、医疗设备和储能装置提供动力的锂离子电池。 NOVONIX 的阳极材料业务总部位于田纳西州查塔努加市，该公司正在增加产能，到 2023 年，每年生产 10,000 吨人造石墨，到 2025 年达到 40,000 吨/年，到 2030 年达到 150,000 吨/年。
关于菲利普斯 66
Phillips 66 是一家多元化的能源制造和物流公司。该公司拥有中游、化工、炼油、营销和特种业务的投资组合，在全球范围内加工、运输、储存和销售燃料和产品。该公司总部位于休斯顿，拥有 14,100 名致力于安全和卓越运营的员工。截至 2021 年 9 月 30 日，Phillips 66 拥有 560 亿美元的资产。有关更多信息，请访问 www.phillips66.com 或在 Twitter @Phillips66Co 上关注我们。
内容关于 NOVONIX Ltd
NOVONIX Limited (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) 是一家为全球锂离子电池行业提供高性能材料、设备和服务的综合开发商和供应商，在美国和加拿大开展业务，并在 超过 14 个国家。 NOVONIX 的使命是支持锂离子电池技术的全球部署，以实现更清洁的能源未来。
联络For Phillips 66:
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832-765-2297
jeff.dietert@p66.com
Shannon Holy (investors)
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For NOVONIX Limited:
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IR@novonixgroup.com
Kiki O'Keeffe (media)
media@novonixgroup.com
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