女士们先生们，我叫 Stuart Crow，我是 Lake Resources NL (
随着全球向交通电气化的过渡步伐加快，Lake 取得了重大成就和增长，但并非没有由于全球大流行的影响而导致的持续中断所带来的挑战。贵公司表现良好。
2022 年开始之际，电动汽车销量的最终数据仍在收集中，但据报道，全球电动汽车销量已超过预期，预计将达到 650 万辆，是 2020 年的两倍多，许多新车型将于在接下来的 12 个月内发布。尽管受到电池原材料短缺的挑战，但销量增长和需求似乎正在上升。随着需求增长呈指数级增长，供应响应平缓且充其量是线性的，预计赤字将持续到下一个十年，这为您的公司提供了一个绝佳的机会，因为我们希望在 2024 年将我们的 Kachi 项目推向生产并带来我们的其他三个卤水锂项目迅速进入发展阶段。
2021 年的活动为我们在 2022 年奠定了非常坚实的基础，这一年在增长和成就方面将超过公司历史上的任何一年。
今年，我们打算为股东带来以下成果：
1) 现场示范工厂，为潜在承购商生产样品（3月）
2) 承购（进行中）
3) DFS、ESIA 和许可（2022 年中）
4）项目融资完成（2022年中）
5) 建筑活动 (H2/22)
6）DFS扩大到50,000tpa（完成）
7) Kachi 生产高纯度碳酸锂 (H2/24)
8) 扩大其他三个项目的勘探活动和测试工作（2022 年）
我们在 2021 年结束时的财务状况非常强劲，获得了 UKEF 和 EDC 对项目债务的兴趣表达，同时在银行拥有大量现金储备，深植于 2022 年 6 月行使的货币期权以及我们的技术合作伙伴提供资金的承诺当我们在 Kachi 开始建设时，他们在项目融资中的份额。
我们继续与越来越多的潜在合作伙伴和客户推进承购讨论。全球市场上不断上涨的锂价格为您的公司提供了绝佳的机会。 Lake 现在是仅存的少数几家具有近期生产雄心并保持独立的公司之一，我们打算在供应链问题浮出水面时保持这种状态。随着在欧洲和北美建立新的本土供应链的努力不断增加，我们看到了参与这一增长的重要机会。 Lake 的高纯度产品备受追捧，因为需要经过审计的可持续供应链才能及时获得欧洲政府的重要援助，毫无疑问是世界其他地区。
供需之间不断扩大的差距促使您的董事会最近将我们的 DFS 扩大到 50,000 吨/年，这是公司雄心勃勃的目标的一部分，即到 2030 年向市场提供 100,000 吨/年或更多高纯度可持续生产的锂产品。您的董事会Lake 对实现这一目标越来越有信心，因为 Lake 受益于使用直接锂萃取从盐水中提取锂，其回收率比传统方法高得多，而且它也是一种极具可扩展性的工艺，可提供可持续的高纯度产品，深受人们的追捧市场。
我想借此机会感谢股东通过我们的筹款工作继续支持他们的公司，股东对红利期权计划的高度参与为公司创造了一个非常令人兴奋的未来，并且很高兴看到股东繁荣公司继续发展。今年，我们也迎来了越来越多的大型机构投资者首次加入我们的名册，以及一些来自国际市场的 ESG 基金和影响力投资者，我们很高兴得到他们对我们项目的持续支持和兴趣。
如果没有在阿根廷和澳大利亚这里的优秀团队，我们公司不可能在过去 18 个月中实现增长和成功，感谢全球所有员工、合作伙伴、顾问和银行家，当然还有我的董事会成员成员们在非常艰难和破坏性的时期做出的承诺，我非常感谢您的持续支持和您所做的出色工作，谢谢。
来年虽然充满挑战，但我相信随着我们进入 Kachi 项目的建设阶段和其他项目的继续发展，这将是公司迄今为止最好的一年。
作为创始股东，我满怀期待、兴奋和自豪地期待贵公司努力成为世界领先的高纯度锂产品供应商之一。
谢谢你。
斯图尔特乌鸦
主席
湖资源 NL
要查看年度股东大会演示文稿，请访问：
https://www.abnnewswire.net/lnk/0NW381B3
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
Managing Director
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steve@lakeresources.com.au
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M: +61-407-904-874
E: Nigel.Kassulke@teneo.com
Link: 主席致辞 - 股东周年大会
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