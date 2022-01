查看其它语言版本



Bigtincan Holdings Limited ( BTH.AX ) (OTCMKTS:BTGHF) 很高兴地宣布 Bigtincan for Salesforce 的成功推出——Bigtincan Content Hub 和 Bigtincan Learning Hub 的新模块——以及最近发布的 Bigtincan Data Products 的第一个普遍可用的产品团体。Bigtincan for Salesforce 与 Content and Learning Hubs 一起工作,取代了 Bigtincan 之前基于 Content Hub 的 Salesforce 集成,并且由 Bigtincan 最近宣布的 Data Products Group 驱动的技术创建。主要亮点- 该模块为 Salesforce.com 销售云和服务云中的用户提供 AI 支持的内容推荐,能够为每个面向客户的人提供内容和学习推荐。- Bigtincan for Salesforce 增加了 Content and Learning Hub 的核心价值,并加强了 Bigtincan 在 Salesforce.com 生态系统中的整体产品,使营销人员能够验证其工作在支持销售成功方面的价值。- 新模块现在可供所有 Content Hub 和 Learning Hub 客户使用,额外费用从每位用户每月 12.50 美元起。Bigtincan for Salesforce 整合了 Bigtincan 的推荐引擎,以帮助管理员确保在正确的时间将正确的内容交付给正确的用户,而无需花费不必要的时间来设置和维护传统的基于标签的推荐器。 Bigtincan for Salesforce 推荐器使用高级数据科学技术的组合来不断更新和改进向用户推荐内容的方式。"新的 Bigtincan for Salesforce 解决方案使用 AI 来推荐内容和培训,消除了您的销售团队成功的猜测,"Bigtincan 数据产品集团高级副总裁 Debra Cancro 说。 "该系统了解我们客户的公司和产品的设置方式 - 为每个客户的业务提供真正独特的解决方案。该解决方案对管理员友好,允许了解业务如何与客户互动的非技术人员和潜在客户可以轻松设置系统并集成源内容存储库。"Salesforce AppExchange 总经理 Woodson Martin 表示:"Bigtincan for Salesforce 是 AppExchange 的一个受欢迎的补充,因为它们通过优化卖家绩效来推动客户的数字化转型——在 Salesforce 内需要时为他们提供正确的内容和培训。""AppExchange 不断发展,以将客户与正确的应用程序和专家联系起来,以满足他们的业务需求。Bigtincan 致力于帮助 Salesforce 用户为他们的客户带来未来的购买体验。"Bigtincan for Salesforce 现已在 Salesforce AppExchange 上提供,网址为:内容关于 Bigtincan Holdings LtdBigtincan Holdings Ltd (ASX:BTH) (OTCMKTS:BTGHF) 正在帮助世界领先品牌促进未来的购买体验。我们提供的一切都旨在智能、灵活且易于适应独特的业务流程,并提供人们和品牌喜爱的高度个性化体验。我们的使命是帮助公司提供引人入胜、个性化、提供价值并引导人们自信地做出最佳决策的品牌购买体验。 Nike、Guess、Prudential 和喜达屋酒店等创新公司相信 Bigtincan 能够帮助面向客户的团队智能地准备、参与、衡量并不断改善客户的购买体验。有关 Bigtincan 的更多信息,请访问:www.bigtincan.com 或在 Twitter 上关注@bigtincan。

jm@janemorganmanagement.com.au Mark OhlssonCompany Secretary+61 400 801 814Investor@bigtincan.comJane MorganJane Morgan Management+61 405 555 618jm@janemorganmanagement.com.au