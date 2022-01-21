Magnis Energy Technologies Limited (
项目状态和近期里程碑
- 整体项目完成率为 51%。
- 随着主干燥室的环氧树脂涂层以及混合室的地板和墙壁的完成，设施定制工作继续获得动力。
- iM3NY 团队在整个 12 月份与 Ramboll 合作，继续处理关键的设计提要信息，并审查 IFB 图纸包和后续提案。
- 在本月内，机械、土建和电气工程完成，内部和外部工程、阴极和阳极混合室、电池组件干燥室、高架干燥室和电气变电站取得了进展。
- 12 月份安全事故为零。
半自动化生产
12月底开始半自动化生产，生产了一批全尺寸电池。
这是一个重要的阶段，为了营销和尽职调查的目的，正在生产一批电池。在接下来的两周内将生产一批超过 1,000 个电池，产量将继续增加，直至 2022 年上半年实现全自动生产。
iM3NY 首席执行官 Chaitanya Sharma 评论说："半自动化生产是一项巨大的成就，团队将确保在 2022 年上半年实现我们的全自动化生产目标。"
"从本月开始，一些主要项目将完成，预计整体完成数量将大幅增加，我们期待为所有利益相关者提供更新。"
Magnis 董事长 Frank Poullas 评论说："iM3NY 团队继续按时完成半自动化生产，我们对我们的项目和生产的电池表现出的兴趣感到兴奋。"
"我们要感谢 iM3NY 团队所表现出的奉献精神，我毫不怀疑最终的里程碑将如期实现。"
*要查看照片，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/7H647SI3
内容关于 Magnis Energy Technologies Limited
Magnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) 参与并在电气化供应链的多个方面进行战略投资，包括绿色认证锂离子电池的制造、领先的电池技术和高品质、高性能的负极材料。该公司的愿景是实现、支持和加速绿色能源转型，这对于采用电动汽车和可再生能源存储至关重要。
联络Frank Poullas
Executive Chairman
Ph: +61 2 8397 9888
www.magnis.com.au
Link: 纽约锂离子电池厂更新
相关企业
Magnis Energy Technologies Limited